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كُتّاب وآراء
الملك محمد السادس يشيد بالروابط مع الفاتيكان
بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.
وعبر الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للبابا فرانسيس بموفور الصحة والسعادة، وبموصول التوفيق في مهامه النبيلة لإشاعة القيم الإنسانية المثلى ونصرتها.
ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: "وإذ أشيد بما يربط المملكة المغربية وحاضرة الفاتيكان من علاقات متميزة، قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، أؤكد لقداستكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الإسهام في ترسيخ ما تتقاسمه الإنسانية من قيم دينية وروحية سامية، تدعو إلى السلم والتسامح والعيش المشترك، وتنبذ كل أشكال الجهل والكراهية والتطرف".
وأضافت البرقية: "أتطلع لأن تشكل زيارتكم المقبلة إلى المملكة المغربية مناسبة سانحة لتبادل وجهات النظر والتشاور مع قداستكم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سعيا منا إلى دعم المساعي والجهود الهادفة إلى توطيد جسور التواصل والحوار البناء والتفاهم بين مختلف الديانات والثقافات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
Vive le Roi, Commandeur des Croyants, le Sage, le Clément et le Bienfaiteur de l’humanité.