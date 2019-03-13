24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3813:4217:0019:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. رحاب: "الضغط السياسوي" رافق "لجنة المحروقات"‎ (5.00)

  2. التكوين المهني بالمملكة .. الكم يُفشل ملاءمة الكيف في التشغيل (5.00)

  3. جمعية تحذر من مساس التوترات بالحق في التعليم (5.00)

  4. مردودية الاستثمارات والنفقات العمومية‬ ترفعان المديونية العامة للمملكة (5.00)

  5. مخاطر القروض غير المستردة تهدد مستقبل توازن مصارف مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يشيد بالروابط مع الفاتيكان

الملك محمد السادس يشيد بالروابط مع الفاتيكان

الملك محمد السادس يشيد بالروابط مع الفاتيكان
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:05

بعث أمير المؤمنين الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

وعبر الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للبابا فرانسيس بموفور الصحة والسعادة، وبموصول التوفيق في مهامه النبيلة لإشاعة القيم الإنسانية المثلى ونصرتها.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: "وإذ أشيد بما يربط المملكة المغربية وحاضرة الفاتيكان من علاقات متميزة، قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، أؤكد لقداستكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الإسهام في ترسيخ ما تتقاسمه الإنسانية من قيم دينية وروحية سامية، تدعو إلى السلم والتسامح والعيش المشترك، وتنبذ كل أشكال الجهل والكراهية والتطرف".

وأضافت البرقية: "أتطلع لأن تشكل زيارتكم المقبلة إلى المملكة المغربية مناسبة سانحة لتبادل وجهات النظر والتشاور مع قداستكم حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سعيا منا إلى دعم المساعي والجهود الهادفة إلى توطيد جسور التواصل والحوار البناء والتفاهم بين مختلف الديانات والثقافات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - l'expert retraite bénévole الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:10
Ainsi, le Maroc de Mohammed VI est devenu une plaque tournante pour instaurer la paix et la cohabitation des religions un peu partout dans le Monde.

Vive le Roi, Commandeur des Croyants, le Sage, le Clément et le Bienfaiteur de l’humanité.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - احمد الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:18
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - abdo الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:34
لما لا يباشر صاحب الجلالة كرئيس دولة بقضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نحاول دائما تحسين الصورة خارجيا لكن هذا البلاد الجريح يتخبط في مشاكل اجتماعية مسكوت عنها كأن شيئا لم يقع... و للحديث بقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - simo norway الأربعاء 13 مارس 2019 - 14:42
نحن ليست لنا روابط مع الفاتيكان هم يؤمنون بالثالوت ونحن نؤمن بالواحد الأحد ......زيارة باباهم لا تسمن ولا تغني من جوع....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.