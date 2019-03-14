ملتقى الشباب والنساء يحتضن "الفجيرة" في طنجة

هسبريس من الرباط

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، في الملتقى الدولي الثالث للشباب والنساء الرائدات الذي يعقد في مدينة طنجة، وتنطلق فعاليته اليوم وإلى غاية الـ17 من مارس الجاري.

ويستقطب الملتقى، الذي تنظمه الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحت شعار "المرأة والشباب في صلب التنمية المستدامة"، نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين الدوليين من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز بناء شبكات التعاون الإستراتيجية وتعزيز الاستثمارات في مجالات التنمية المجتمعية والإنسانية.

ويمثل جمعية الفجيرة الثقافية وفد يضم نخبة من الشباب الإماراتي برئاسة صابرين اليماحي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوية سعيد الحفيتي نائب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية، وآمنة الظنحاني المدير التنفيذي للجمعية.

ويشمل برنامج المشاركة الإماراتية تقديم عدد من أوراق العمل حول التجربة الإماراتية في مجالات تمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية وبين الجمعية المغربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف تعزيز أواصر التواصل والتعاون الاجتماعي والثقافي بين الطرفين، علاوة على تكريم صابرين اليماحي وآمنة الظنحاني بحصولهما على جائزة "رائدات عربيات" التي يمنحها الملتقى سنوياً لعدد من النساء العربيات المتميزات في مختلف المجالات.

وقال خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، إن المشاركة الدولية في المغرب تأتي في إطار تعزيز التعاون الثقافي لدولة الإمارات مع مختلف الدول، وخاصة تقوية روابط الجسور التاريخية والحضارية بين الإمارات والمغرب، وإيصال الرسالة الحضارية والإنسانية للدولة والممزوجة بقيم التسامح والمحبة والسلام، مؤكداً حرص الجمعية من خلال مبادرتها الدولية "سفراء زايد" على رفع اسم دولة الإمارات عالياً في مختلف المحافل الدولية المشرفة.