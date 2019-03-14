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الرئيسية | مدارات | الأمن يجهض وقفة تطالب باستعادة سبتة ومليلية

الأمن يجهض وقفة تطالب باستعادة سبتة ومليلية

الأمن يجهض وقفة تطالب باستعادة سبتة ومليلية
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 14 مارس 2019 - 17:21

فضّت القوى الأمنية وقفة احتجاجية نظّمت أمام السفارة الإسبانية بالرباط، اليوم الخميس، من أجل المطالبة بـ"استعادة الثّغرَين المحتلَّين سبتة ومليلية"، دعت إليها الرابطة الوطنية للمواطنة وحقوق الإنسان بمناسبة ما أسمته بـ"اليوم الوطني للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية".

إدريس السدراوي، رئيس الرابطة الوطنية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إن الرابطة "نظّمت وقفة احتجاجية بمناسبة اليوم الوطني الذي تخلّده كل سنة للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلّة"، مضيفا أن الرابطة اختارت في هذه السنة "القيام بوقفة احتجاجية أمام السفارة الإسبانية للمطالبة بجلاء المستعمِر واستعادة كافّة الأراضي المغربية، وإدانة مجموعة من الممارسات التعسّفيّة والعنصرية في الأراضي المحتلّة".

وتأسّف السدراوي لقيام القوّات الأمنية بـ"تفريق الوقفة بشكل تعسّفي بعد بدايتها بحوالي خمس عشرة دقيقة"، وقال إن ذلك "يؤكّد أن ملف سبتة ومليلية يخضع لمساومَات بين الدولة المغربية والدولة الإسبانية؛ وهو ما لا يشرّف الحكومة المغربية، ويسيء لتاريخ ومطالب مجموعة كبيرة من الشعب المغربي في استعادة كافة ترابه، وبالأخصّ الأراضي المستعمرة من طرف الدولة الإسبانية".

القصدُ من تنظيم وقفة لإحياء يوم 13 مارس هو "إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على أهمية أن يبقى هذا الملفّ راسخا في الإعلام المغربي والرأي العام الدولي"، حسب المتحدّث، والتذكيرُ بأن "قضية الاستعمار من قضايا حقوق الإنسان"، وأن "المغرب لم يستكمل بعد وحدته الترابية، لأن مجموعة كبيرة من أراضيه ترزح تحت نير الاستعمار الإسباني".

وذكر السدراوي أن مانعي الوقفة برروا تدخّلهم بكونه "تمّ بأوامر عليا"، ورأى أنه "يسيء لِدولة المؤسّسات، وحريّة الرأي والتعبير في المغرب التي أصبحت تضيق يوما بعد يوم"، بينما احتلال سبتة ومليلية "مسألة وطنية يجب أن يكون الجميع في خدمتها، سواء كانوا مجتمعا مدنيا، أو حكومة، أو من باقي الفاعلين في هذا البلد".

وتساءل رئيس الرابطة الوطنية للمواطنة وحقوق الإنسان "إلى متى سوف تسمرّ الدولة كدولة تعليمات؟ علما أن استعادة الثغرين المحتلّين من صميم مطالب الشعب المغربي التي تصبّ في سيادة الدولة على كل أراضيها"، مضيفا أن المكتب التنفيذي للرابطة "سوف يجتمع ويتّخذ القرارات المناسبة، وسيستمرّ في هذا الملف ويُراسل البرلمان ورئيس الحكومة والاتحاد الإفريقي لأن هذه القضية قضية استعمار، وإحياء الملف على مستوى الأمم المتحدة ومتابعته بشكل جدّي على المستويين الوطني والدولي".

تجدر الإشارة إلى أن الرابطة ذكرت في بيانها الذي دعا إلى الوقفة، التي فضّت اليوم الخميس، أن دافعها هو "الحاجة الشديدة إلى الحرية لدى الشعب المغربي، ودور الشّعب الحاسم في استكمال وحدة المغرب الترابية، والاستنكار الشّديد للطرق المتعددة لتكريس الاحتلال الإسباني لمدينة سبتة، مثل: طمس المعالم الإسلامية، والزيارات المتكرّرة للمسؤولين الإسبان إلى سبتة ومليلية، والتّجهيل، والتّفقير الممنهج، والإسلاموفوبيا...".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - خالد الخميس 14 مارس 2019 - 17:36
مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة الى الامام.هذ الارض مغربية وهي في الثراب المغربي ومن العار ان تضل تحت الاستعمار الاسباني.
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37
2 - خريبكي الخميس 14 مارس 2019 - 17:39
ههه ناس ما لقات ما تاكل في بلادها أو دايرا راسها في سبتة و مليلية ..... أمة ضحكت من جهلها الأمم
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-53
3 - ايت الراصد:المهاجر الخميس 14 مارس 2019 - 17:40
باختصار من خلال منع هذه الوقفة يتضح لماذا اختار الملك الراحل المسيرة الى الصحراء المحتلة انذاك ورفض ان تكون باتجاه سبتة ومليلية ؟؟! انها الاتفاقية المبرمة الخفية التي تمنع على المغرب المطالبة بالثغرين المحتلين ....مع السماح له بالمطالبة بالصحراء فقط...؟!؟؟
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13
4 - طارق الخميس 14 مارس 2019 - 17:53
خليوا عليكم ناس سبتة و مليلية عايشين بخير اش بغيتوا عندهم شكلو عليكم واش غادين يربحوا ايلا ولاو تابعين للمغرب
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14
5 - Lyazid الخميس 14 مارس 2019 - 17:54
ساكنة ذيال هاد المدن المحتلة كترفض هاد الفكرة
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11
6 - المنطقي الخميس 14 مارس 2019 - 17:55
سبتة ستحل انشاء الله بالتفاوض لأن اسبانيا لها نفس المشكل مع جبل طارق .....سبتة محتلة قبل الفتح الإسلامي. ...وحتى طارق لم يحررها. ...أظن هي مسألة معقدة أما من يقول أن السلطان باعها بدراجة فهو لا يعرف في التاريخ. .ولا شيء
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-11
7 - مغربي الخميس 14 مارس 2019 - 17:55
شي ناس مقابلين غير الماكلة و النعاس.. يا أمة ضحكت من جوعها الامم
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3
8 - محمد الخميس 14 مارس 2019 - 17:56
ولم تم قمع الاحتجاجات المطالبة باسترجاع الثغرين المحتلين؟ أليست الدولة في حاجة إليهما؟ أم أن شعار الوحدة الترابية زائف مثله مثل بقية الشعارات التي ترفعها الدولة في مجالات الصحة والتعليم و...
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6
9 - حتى يقبلو الخميس 14 مارس 2019 - 17:56
واش بعقلكوم تتعتقدو سكان سبتة و مليلية غا يقبلو ما يبقاوش مع سبانيا؟ ؟ ؟ ؟ ؟!!!!!
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10
10 - مواطنة الخميس 14 مارس 2019 - 17:57
هذه الايام كثرو الوقفات يبدو ان المغاربة غيبداو ينساو علاش واقفين
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11
11 - عبدية مغتبة الخميس 14 مارس 2019 - 17:57
يعطيوها ليكم و نشرطو عليكم بلا جنسية هههههه.ناس باغينها تبقا اسبانية على ود الجنسية و الحقوق .و انتم باغينها كون كان فيها الخير كون ماليها المغاربة ناضو حرروها .تكمشو و خليو ناس عايشين فيها معززين مكرمين
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10
12 - جاد الخميس 14 مارس 2019 - 17:57
الناس تموت باش تدخل لسبتة وهادو باغيين أرجعوها! خلليو الناس عايشين بكرامة و فالديموقراطية
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4
13 - Ana الخميس 14 مارس 2019 - 17:57
الجميع يستغل احتقان الأوضاع من أجل نصيب من الكعكة
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6
14 - مواطن مغربي الخميس 14 مارس 2019 - 17:58
الى متى سيظل هذا الإستعمار الإسباني أنه أكثر من 500 سنة. كفى استعمارا و لا للمساومة
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1
15 - اسامة الخميس 14 مارس 2019 - 18:00
المشكلة هم سكان المغاربة في تلك المدن أصلا لا يفكرون في انضمامهم للمغرب،أنا عندي معارف في مدينة تطوان وُلدة لهم طفلة مريضة عندها مشاكل في الدماغ و يؤثر على تحكمها في البول،فقال لها اطباء في مدينة تطوان يجب ان ننتظر حتى تصل الطفلة لوزن تسع كلغ وعندما ذهب بها الى سبتة قالت له الطبيبة (اسبانية)أن العملية يجب ان تجرى لها في الايام الاولى من الولادة لكن المشكل ليس هنا بل في المغربيات السبتاويات ممرضات كانو يطرجمون له كلما جاء لزيارة إبنته يقولون له لمذا تأتون الينا و يُسمعون له ولزوجته كلام غير اخلاقي لكثرة دخول التطوانيين و القرى المحيطة بسبتة للتداوي في مستشفيات المدينة بالمجان ،والمثير ان الطبيبة تكلفة بالبنت المريضة و ارسلة الطفلة مع امها لمدينة قادس في الحين و أعطو التأشيرات للأب بعد اسبوع نحو قادس .من هذه الحكاية اريد ان يفهم الناس انك لن تستطيع استمالة الناس فقط بالافكار الوطنية ،الناس يميلون نحو الكرامة الشخصية قبل الوطنية
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7
16 - الحق الخميس 14 مارس 2019 - 18:01
اطلبوا التطبيب والتعليم والعمل والعيش الكريم أخي ادهب إلى سبتة ومليلية وانظر إليهما وانظر إلى بلدنا
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5
17 - احمد الخميس 14 مارس 2019 - 18:02
فخباركوم هدو بغاو انسونا نضام التعاقد
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-4
18 - محمود الخميس 14 مارس 2019 - 18:03
انا مع تصفية الاستعمار من جميع الثغور المحتلة لكن بما أني اسكن في الناظور على بعد 12 كم من مدينة مليلية المحتلة ادخلها مرتين في الاءسبوع أقول لهذا الجمعية ان تطالب الحكومة المغربية بتقديم ملتمس او كما كان في برنامج حكومة عبد اللطيف الفلالي :خلق خلية للتفكير في الثغور المغربية المحتلة من طرف اسبانيا اما ان تقول بان سلطات مليلية تطمس المعالم الاءسلامية منحة الاءيمام في مليلية يساوي خمس مرات ضعف منحته في المغرب كان لهم معهد للأمازيغية قبل ان يكون في المغرب بعقود ، مستوى عيش المغاربة في الثغرة المحتلة اعلى بكثير مما عليه في مدينة الناظور ،الواقع هو هذا لكي لا نكذب على أنفسنا و بعضنا البعض .السفارة الاءسبانية بليدة لو فبركة كذبة على المتظاهرين على انهم ستمنحهم بطاقة الإقامة ليغضوا الطرف سترى النتيجة !
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1
19 - المشاكس الخميس 14 مارس 2019 - 18:09
لمن يجهل التاريخ، سبتة و مليلية تخضع للسيادة الإسبانية منذ اكثر من خمسة قرونـ بمعنى قبل اعتلاء السلاطين السعديين لسدة الحكم، أي قبل العلويين. و بالتالي قالمدينتين ليستا من بقايا الجيوب التي استعمرتها اسبانيا نهاية القرن التاسع عشر أو من مناطق الحماية الإسبانية. و هذا يفنذ بالضرورة الأسطورة الرائجة بين العوام و التي مفادها أن المولى عبد العزيز باع المدينتين مقابل دراجة هوائية. و بالتالي قالإمتداد الجغرافي ليس دليلا كافيا للمطالبة باسترجاع المدينتين لأن هناك أمثلة كثيرة عبر الكوكب لأراض في قارات مختلفة تخضع لدول بعيدة عنها كما حال جزر المحيط الهندي الموزعة بين فرنسا و إنجلترا و الولايات المتحدة و غيرها من الأمم. أما من ناحية الواقع، فمستوى التنمية بكلتا المدينتين يفوق بسنوات ضوئية نظيره الموجود بأحسن المدن المغربية، بل لا يوجد مجال للمقارنة رغم محدودية ثروات الثغرين. و بالتالي وحتى لو افترضنا في أنه في يوم من الايام خيرت ساكنة المدينتين بين البقاء تحت السيادة الإسبانية أو الإنضواء تحت راية المغرب فإن النتيجة ستكون الرفض القاطع لفكرة التبعية للمغرب. لهذا وجب الإهتمام بمشاكل المغرب أولا.
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4
20 - الواقعي الخميس 14 مارس 2019 - 18:09
قبل ان تطالبو بها يجب ان نسأل سكانها هل يرغبون في العودة الى المغرب ام يفضلون البقاء .و اعتقد انهم يفضلون البقاء و مادام الامر هكذا فلا يجب المطالبة بهما
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2
21 - khalid الخميس 14 مارس 2019 - 18:13
المضحك في الأمر أنكم تتجاهلو جزر الكناري أليست مغربية جغرافيا.
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-1
22 - [email protected] الخميس 14 مارس 2019 - 18:14
اتريدون ارجاع سبتة ومليلية لتكون مملوءة بالحمير والعربات وقطاع الطرق.اتكمشوا واحمدوا الله ان اسبانيا مازالت بيننا. فبدون مليلية وسبتة ستصبح الناضور الحسيمة وتطوان كلفقيه بن صالح او أبي الجعد او كرسيف
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5
23 - maatwerk الخميس 14 مارس 2019 - 18:14
المطالبة حق مشروع والتدخل الامني مرفوض وسبتة ومليلية في القلب والجغرافية تكدب مزاعم الاسبان التاريخية
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0
24 - abderrahmane الخميس 14 مارس 2019 - 18:25
هولاء يريدون خلق مظاهرة تزامنا مع المتعاقدين لخلق الفوضى ليس إلا. لان هدا الأمر لا يعنيهم .
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0
25 - haytam الخميس 14 مارس 2019 - 18:29
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يا أخي لقد كنت في السابق من ينادون بإرجاع سبتة ومليلية لكن بعدما زرت مدينة سبتة سرت أطالب بأن يبقو على حالها تسير من طرف إسبانيا لأننا ببساطة لن نقدر على تسييرها عليها - حيت معندناش شفارة لي كسرقو الميزانية هه -

لأن مدينة سبتة تسير من طرف بلديتها أحسن بألف مرة من أحسن مدينة في المغرب كله، فكل أزقتها (أي 100%) بها لوحات إشارة المرور حتى لو كان عرض الزقاق أقل من 4 أمتار فستجد إشارات المرور مع ممرات الراجلين، كما أن الحياة بالمدينة جد منظمة فتجد أن المحلات التجارية لديها أوقات للعمل مضبوطة ويتفق عليها الجميع كالاغلاق يوم الاحد.

+ من جهة أخرى المدينة بها العديد من المساحة الخضراء.

+ الأمن الوطني الإسباني يجول في جميع ارجاء المدينة، أي أن أي تدخل لن يطلب سوى دقيقة إلى تلات دقائق فقط.

+ كما أن المدينة تتوفر على أسطول نقل حديث، سيارات الأجرة أقل من خمس سنوات.

+ في الاخير أن الإتحاد الأوروبي يعتبر أن حدوده الجنوبية هما سبتة ومليلية، والمغرب في حال رجوعهما سيزداد عليه عبء ميزانيتهما لذلك فالأمر مستبعد.





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