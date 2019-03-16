فرقاطة محمد السادس تشارك في مناورات بحرية‎

هسبريس من الرباط

قال مصدر عسكري إن فرقاطة "محمد السادس" التابعة للبحرية الملكية رست، خلال الأسبوع الجاري، بالميناء المستقل لأبيدجان؛ وذلك في إطار المناورات البحرية متعددة الجنسيات "أوبانغامي إكسبريس 2019".

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المناورات التي تقودها البحرية الأمريكية تحضر فيها العديد من دول المنطقة، التي ستشارك في سلسلة من المناورات على مدى الفضاء البحري بين كوت ديفوار ونيجيريا.

وتهدف هذه المناورات، التي تعرف تنظيم سيناريوهات واقعية، إلى التدريب بشكل مشترك على عمليات مكافحة الاتجار غير المشروع عبر البحر، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقنين الصيد البحري بالمنطقة؛ كما تهم عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر.