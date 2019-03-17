وزارة الصحة تنفي إعفاءات بالمصالح المركزية

هسبريس ـ و.م.ع

نفت وزارة الصحة إعفاء 31 مسؤولا بمصالحها المركزية، وأوضحت في بلاغ لها، ردا على ما راج إعلاميا بشأن هذا الموضوع، أن وزير الصحة أصدر قرارا بفتح باب الترشيح لشغل 31 منصبا شاغرا لرؤساء المصالح بالإدارة المركزية لوزارة الصحة.

وأكد المصدر ذاته أن المسؤولين السابقين بهذه المصالح إما تمت ترقيتهم إلى مناصب أخرى للمسؤولية، كرؤساء أقسام، أو أحيلوا على التقاعد، وبذلك أصبحت مناصب المسؤولية بهذه المصالح الإدارية شاغرة، وتسير بالنيابة.