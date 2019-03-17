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كُتّاب وآراء
مجلس للعلماء المغاربة يدين "مذبحـة نيوزيلندا"
أعرب المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش، في نيوزيلندا، والذي خلف العديد من القتلى والجرحى بين المصلين.
وجاء في بيان للمجلس أنه "يدين بشدة هذا العمل البغيض، الذي تستنكره جميع الأديان والقوانين الدولية، والذي يمس أسس التعايش".
وبعد أن قدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا وللمجتمع الإسلامي بأسره، ولجميع المواطنين النيوزيلنديين، حث المجلس السلطات المعنية على بذل الجهود اللازمة لتقديم المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي والبغيض أمام العدالة.
كما دعا المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة المجتمع برمته إلى التحلي بحس المسؤولية واحترام القيم التي تجعل من نيوزيلندا بلد سلام وتسامح.
واستهدف هجومان إرهابيان بأسلحة نارية، مسجد النور في وسط المدينة كرايستشيرش، حيث قضى 41 شخصا، ومسجدا آخر في ضاحية لينوود بالمدينة حيث قتل 7 أشخاص فيما قضى شخص متأثرا بجروحه في المستشفى.