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الرئيسية | مدارات | وزير الصحة الأسبق الطيب بن الشيخ في ذمة الله

وزير الصحة الأسبق الطيب بن الشيخ في ذمة الله

وزير الصحة الأسبق الطيب بن الشيخ في ذمة الله
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 20 ماي 2019 - 11:35

انتقل إلى عفو الله وزير الصحة الأسبق الطيب بن الشيخ، ليلة الأحد - الإثنين في الرباط، عن عمر ناهز 81 سنة وبعد معاناة طويلة مع المرض.

وقد شغل الراحل، الذي يعد عضوا مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضوا بمجلسه التنفيذي لمدة ثلاثين عاما، العديد من المناصب داخل الحكومة؛ من بينها وزير مكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية (1979- 1982)، ووزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الاقتصادية (1983- 1985)، ووزير الصحة (1985- 1992)، كما كانعضوا بمجلس النواب في الفترة ما بين 1977 و 1984.

وحظي الراحل، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات السياسية والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في باريس، بالعديد من التوشيحات على الصعيدين الوطني والدولي. وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العصر، اليوم الإثنين، بمقبرة حي الرياض في العاصمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حميد الاثنين 20 ماي 2019 - 12:04
فليتغض وزراؤنا و مسؤولينا،ففي النهاية ليس سوى الموت ولا تدوم المناصب و المراكز والامتيازات. **كل من عليها فإن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام**
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2 - آخرها موت الاثنين 20 ماي 2019 - 12:24
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته اللهم اغفر له وارحمه وجميع المسلمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين
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