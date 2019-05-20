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كُتّاب وآراء
وزير الصحة الأسبق الطيب بن الشيخ في ذمة الله
انتقل إلى عفو الله وزير الصحة الأسبق الطيب بن الشيخ، ليلة الأحد - الإثنين في الرباط، عن عمر ناهز 81 سنة وبعد معاناة طويلة مع المرض.
وقد شغل الراحل، الذي يعد عضوا مؤسسا لحزب التجمع الوطني للأحرار وعضوا بمجلسه التنفيذي لمدة ثلاثين عاما، العديد من المناصب داخل الحكومة؛ من بينها وزير مكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية (1979- 1982)، ووزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الاقتصادية (1983- 1985)، ووزير الصحة (1985- 1992)، كما كانعضوا بمجلس النواب في الفترة ما بين 1977 و 1984.
وحظي الراحل، الحاصل على دبلوم معهد الدراسات السياسية والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في باريس، بالعديد من التوشيحات على الصعيدين الوطني والدولي. وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العصر، اليوم الإثنين، بمقبرة حي الرياض في العاصمة.