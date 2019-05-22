الخارجية تجري تعيينات جديدة في صفوف القناصل

هسبريس من الرباط

أجرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تعيينات جديدة في صفوف القناصل همت 15 قنصلاً عاماً في تسع دول، موزعة على شمال إفريقيا.

التعيينات الجديدة شملت تعيين سعيد هال قنصلاً عاماً في الجزائر العاصمة، وخالد رافاوي قنصلاً عاماً في الخزيرات، وعبد المومن فلوس في مدريد، وعبد الله بيضوض في برشلونة.

كما شملت التعيينات شريف الشرقاوي قنصلاً عاماً في إشبيلية، ولبنى أيت باسيدي في دوسلدورف، وبثينة الكردودي في فرانكفورت، وعبد الشكور غنبور في أوتريخت.

وضمت لائحة التعيينات أيضاً عمر الخياري قنصلاً عاماً في روتردام، وعبد القادر الجموسي قنصلاً عاماً في نيويورك، ونزهة الريكي في ليل، وفؤاد القدميري في مونتريال، ومحمد خليل في بولونيا، وعبد المالك أشركي في تورينو، وإبراهيم رزقي في أنفرس.

وشملت هذه الحركة حوالي 25 في المائة من مناصب قناصل المملكة؛ فيما أسندت 20 في المائة منها إلى نساء، كما تتماشى هذه النسبة مع عدد المترشحات لهذه المناصب.