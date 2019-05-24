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جمعية تتهم البوليساريو بالتسبب في استقالة كولر

جمعية تتهم البوليساريو بالتسبب في استقالة كولر
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 ماي 2019 - 01:58

أعرب شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغربية، عن احترامه الكبير لشخص المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية هورست كولر، وتقديره العميق لدوافع استقالته من منصبه.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الشروط التعجيزية للجبهة الانفصالية "أرقت هورست كولر كثيراً وأثارت قلقه الذي تبدى في حالته الصحية، وأثقل كَاهِلَهُ تمامًا كما تثقل تلك الشروط الوهمية منذ عقود بناء الصرح المغاربي".

وأضافت: "إن ما يتعلق بظروف عرضية استقالة هورست كولر، فهي ستبقى تصرفا غير بريء من طرفه إذا تم ربط الاستقالة بمراعاة الأزمة الخانقة التي تحاصر الانفصاليين ومن يقف وراءهم في الجزائر، وإذا تم النظر إليها من زاوية سعي الانفصاليين إلى ربح الوقت في محاولة لترتيب بيتهم الداخلي بالجزائر".

وجدد التنظيم مؤازرته لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشددا على أن المبادرة المغربية بالحكم الذاتي مرتكز أساسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محماد الليط الجمعة 24 ماي 2019 - 02:16
يبدو أن تفسير الجمعية غير مبرر ... كولر رجل ذكي وبراغماتي .. استطاع لأول مرة أن يخلق خريطة طريق جديدة في مسار المفاوضات لأول مرة .. لقد استطاع أن يحمل الجزاءر مسؤولية الحضور واتخاذ القرارات في المفاوضات الأخيرة.. لم تبق الجزاءر دولة ملاحظة فقط .. دخلت هي وموريتانيا إلى صلب موضوع المفاوضات ... كما أن كولر استطاع كذالك ان يستدعي الصحراويين اللذين يسيرون المدن الصحراوية ويعيشون داخل الصحراء المغربية إلى المشاركة في المفاوضات كشعب صحراوي حر ومستقل... وبذلك تم عزل البوليزاريو ممثلة لمرتزقة تندوف فقط ...وليس الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي كما كان يدعي .. اذن كولر كان في الطريق الصحيح في المفاوضات وقطع شوطا كبيرا في ذالك ... أما عن الاستقالة ففي نظري المتواضع هي لظروف صحية فقط .. وعلى كل حال لقد رسم كولر خارطة الطريق جديدة في المفاوضات.....
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9
2 - عبد الله الجمعة 24 ماي 2019 - 02:21
هورسنت كولر رأى أن قضية الصحراء المغربية هي قضية مصطنعة وهي قضية إقليمية ليس للبوليساريو اي يد هم فقط بيادق تسخرهم ايادي النظام الجزائري الماركسي الذي لا يؤمن لا بالاسلام ولا بالأخوة ولا بالجوار هو اكثر من كافر ونحن المغاربة لا يمكن ان نسمح في حبة واحدة من ارضنا ولنا قلوب حديدية كلما طال التحدي ازدادت صلابة ولا يمكن ان نستسلم ابدا ولو اشعلناها نار على نار
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9
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