جمعية تتهم البوليساريو بالتسبب في استقالة كولر

هسبريس من الرباط

أعرب شيخاني ولد الشيخ، رئيس الجمعية الموريتانية المغربية للدفاع عن الوحدة المغربية، عن احترامه الكبير لشخص المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية هورست كولر، وتقديره العميق لدوافع استقالته من منصبه.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن الشروط التعجيزية للجبهة الانفصالية "أرقت هورست كولر كثيراً وأثارت قلقه الذي تبدى في حالته الصحية، وأثقل كَاهِلَهُ تمامًا كما تثقل تلك الشروط الوهمية منذ عقود بناء الصرح المغاربي".

وأضافت: "إن ما يتعلق بظروف عرضية استقالة هورست كولر، فهي ستبقى تصرفا غير بريء من طرفه إذا تم ربط الاستقالة بمراعاة الأزمة الخانقة التي تحاصر الانفصاليين ومن يقف وراءهم في الجزائر، وإذا تم النظر إليها من زاوية سعي الانفصاليين إلى ربح الوقت في محاولة لترتيب بيتهم الداخلي بالجزائر".

وجدد التنظيم مؤازرته لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشددا على أن المبادرة المغربية بالحكم الذاتي مرتكز أساسي.