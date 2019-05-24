محمد السادس يعزي العاهل الماليزي في وفاة والده

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى السلطان تنكو عبد الله سلطان أحمد شاه عاهل مملكة ماليزيا، وذلك على إثر وفاة والده السلطان حاجي أحمد شاه المستعين بالله.

ومما جاء في البرقية " وبهذه المناسبة المحزنة ، أعرب لكم، ومن خلالكم، لسائر أفراد أسرتكم الجليلة، وللشعب الماليزي الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم، سائلا الله تعالى أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان، ويسكنه فسيح الجنان".