الملك محمد السادس يخاطب المغاربة غدا الاثنين

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا إلى المغاربة مساء يوم غد الاثنين، الموافق 29 يوليوز 2019.

وأضاف المصدر نفسه أن الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة التاسعة مساء.