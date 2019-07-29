24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. ‪فاجعة "سيارة الحوز" تجلب انتقادات إلى الحكومة (5.00)

  2. مركز لاصطياف أبناء العسكر (5.00)

  3. سباق الحمير في بني عمار (5.00)

  4. 20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)

  5. تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | حكام دولة الإمارات يشيدون بالقيادة الحكيمة للملك

حكام دولة الإمارات يشيدون بالقيادة الحكيمة للملك

حكام دولة الإمارات يشيدون بالقيادة الحكيمة للملك
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 21:30

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي يصادف الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين.

ومما جاء في هذه البرقية: "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد العرش لأبعث لجلالتكم وإلى شعبكم الشقيق أحر التهاني القلبية، كما أرجو أن تنقلوا إلى شعبكم مشاركة شعب الإمارات العربية المتحدة فرحته بهذه المناسبة".

وبالمناسبة ذاتها، توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ومما جاء في هذه البرقية: "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد العرش لأبعث إلى جلالتكم وإلى شعبكم الشقيق أحر التهاني القلبية، آملا لجلالتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الشقيق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

ومما جاء في برقية نائب رئيس دولة الإمارات: "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد العرش لأبعث لجلالتكم وإلى شعبكم الشقيق أحر التهاني القلبية، آملا لجلالتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الشقيق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.