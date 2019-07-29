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كُتّاب وآراء
حكام دولة الإمارات يشيدون بالقيادة الحكيمة للملك
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي يصادف الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين.
ومما جاء في هذه البرقية: "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد العرش لأبعث لجلالتكم وإلى شعبكم الشقيق أحر التهاني القلبية، كما أرجو أن تنقلوا إلى شعبكم مشاركة شعب الإمارات العربية المتحدة فرحته بهذه المناسبة".
وبالمناسبة ذاتها، توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ومما جاء في هذه البرقية: "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد العرش لأبعث إلى جلالتكم وإلى شعبكم الشقيق أحر التهاني القلبية، آملا لجلالتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الشقيق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة".
كما توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.
ومما جاء في برقية نائب رئيس دولة الإمارات: "يطيب لي ويسرني أن أغتنم مناسبة عيد العرش لأبعث لجلالتكم وإلى شعبكم الشقيق أحر التهاني القلبية، آملا لجلالتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم الشقيق دوام التقدم والرفاهية في ظل قيادتكم الحكيمة".