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كُتّاب وآراء
العاهل الإسباني ينوّه بإنجازات الملك محمد السادس
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل المملكة الإسبانية الملك فيليبي السادس، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي يصادف الذكرى العشرين لتربع الملك على العرش.
وعبر الملك فيليبي السادس، في هذه البرقية، باسمه وباسم الشعب الإسباني، عن متمنياته الحارة وتهانئه الصادقة على التحديث والإنجازات العديدة التي حققتها المملكة المغربية خلال هذه العشرين سنة.
ومما جاء في برقية العاهل الإسباني "أود أن أنقل لجلالتكم، بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، امتناني الصادق للصداقة الأخوية، التي حظيت بها أنا والملكة بشكل خاص خلال الزيارة الأخيرة لبلدكم، وكذا لمساهمتكم الشخصية الدؤوبة لفائدة تطوير عميق للعلاقات بين المغرب وإسبانيا".
وأكد الملك فيليبي السادس أن البلدين، الجارين والصديقين، يعدان شريكين استراتيجيين شاملين استطاعا أن يصلا إلى مراتب عليا من التفاهم ومستويات مثالية من التعاون في عدد من المجالات على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، و"هي المهمة، التي أشعر إزاءها أيضا بالتزام قوي على أساس الإرادة التي نتقاسمها للعمل المتواصل من أجل تقوية هذه العلاقة القائمة على القرب والتضامن، خدمة لرفاهية وازدهار شعبينا".
وأضاف العاهل الإسباني أن كلا من الملكة وأميرة أستورياس والأميرة صوفيا، يعبرن كذلك لجلالتكم عن متمنياتهن "بذكرى مليئة بالأفراح رفقة أسرتكم الملكية الشريفة" .