24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:34
|13:39
|17:18
|20:34
|22:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نصائح ذهبية للحماية من الحروق الشمسية خلال فصل الصيف
- يهم أصحاب حواسيب "ويندوز7" .. ما العمل بعد انتهاء دعم "مايكروسوفت"؟
- ثورة "الذكاء الاصطناعي" تجتاح العالم وسط تحديات أمنية وقانونية
- "الغذاء النباتي" يحدّ من خطر الإصابة بداء السكري
- كلّية العرائش تحتفي بتخرج فوج "الجيل الجديد"
20 سنة من الحكم .. البطالة والهجرة تؤججان مطالب وأحلام الشباب (5.00)
تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)
خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)
- تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية - (94)
- تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار - (56)
- 20 سنة من حكم الملك محمد السادس .. المغرب على سكّة الحداثة - (51)
- الملك: لم نحقق جميع الطموحات.. وأتألّم لفئة تعاني الفقر والحاجة - (48)
- العماري يدعو إلى تحررّ الأمازيغية من مخلفات ورواسب الحركة الوطنية - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السيسي يتمنى للمغاربة مزيدا من التقدم والازدهار
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتربعه على العرش.
ومما جاء في هذه البرقية: "بمناسبة الاحتفال بذكرى اعتلائكم عرش بلدكم الشقيق، أود بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شعب جمهورية مصر العربية أن أتقدم إلى جلالتكم، ومن خلالكم إلى الشعب المغربي الشقيق، بخالص التهاني القلبية".
وأعرب الرئيس المصري عن تقديره البالغ لعلاقات الأخوة والمحبة التي تجمع بين مصر والمغرب، مؤكدا تطلعه المستمر لتعزيزها والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، وللأمة العربية والإسلامية.
كما عبر السيسي عن تمنياته للملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بمزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة.