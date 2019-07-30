السيسي يتمنى للمغاربة مزيدا من التقدم والازدهار

هسبريس من الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتربعه على العرش.

ومما جاء في هذه البرقية: "بمناسبة الاحتفال بذكرى اعتلائكم عرش بلدكم الشقيق، أود بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شعب جمهورية مصر العربية أن أتقدم إلى جلالتكم، ومن خلالكم إلى الشعب المغربي الشقيق، بخالص التهاني القلبية".

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره البالغ لعلاقات الأخوة والمحبة التي تجمع بين مصر والمغرب، مؤكدا تطلعه المستمر لتعزيزها والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين، وللأمة العربية والإسلامية.

كما عبر السيسي عن تمنياته للملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة، وللشعب المغربي بمزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة.