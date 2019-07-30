خادم الحرمين: العلاقات السعودية - المغربية متميزة

هسبريس من الرباط

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة حلول عيد العرش المجيد.

ومما جاء في هذه البرقية: "يطيب لنا بمناسبة ذكرى تولي جلالتكم مهام الحكم في بلدكم أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، "والتي نحرص جميعا على تنميتها في المجالات كافة".

وبالمناسبة ذاتها توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال ولي العهد السعودي، في هذه البرقية: "يسرني بمناسبة ذكرى تولي جلالتكم مهام الحكم في بلدكم أن أعبر لجلالتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".