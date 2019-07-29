24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. ‪فاجعة "سيارة الحوز" تجلب انتقادات إلى الحكومة (5.00)

  2. مركز لاصطياف أبناء العسكر (5.00)

  3. سباق الحمير في بني عمار (5.00)

  4. تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)

  5. خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | ترامب يهنئ الملك: مناسبة عيد العرش "حدث كبير"

ترامب يهنئ الملك: مناسبة عيد العرش "حدث كبير"

ترامب يهنئ الملك: مناسبة عيد العرش "حدث كبير"
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 20:21

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.

وأعرب الرئيس ترامب، في هذه البرقية، عن تهانئه للملك بمناسبة هذا "الحدث الكبير" الذي يخلد الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك على العرش، مؤكدا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب "توسعت وتعمقت في ظل حكم جلالتكم".

وقال الرئيس ترامب، في هذه البرقية، "أنا مقتنع بأننا سوف نعتمد على اتفاقنا للتبادل الحر، وشراكتنا القوية في مجال الأمن ومختلف علاقاتنا الثقافية والتربوية، من أجل ضمان مستقبل أكثر وثوقا وازدهارا لشعبينا".

وبعد أن أشار إلى أن البلدين "شجعا مبادلات تجارية متوازنة ومتبادلة"، أبرز الرئيس الأمريكي أنه "لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه معا، وخاصة مواصلة مواجهتنا للتطرف بجميع أشكاله، وتعزيز التسامح والتفاهم الديني، وتثمين الأولويات المشتركة في إفريقيا، ومواصلة تطوير الروابط الثقافية بين بلدينا التي تعتبر خير دليل على صداقتنا لأكثر من 240 عاما".

وعبر الرئيس دونالد ترامب، في هذه البرقية، عن سعادته برؤية الولايات المتحدة والمغرب يواصلان تنسيقهما خلال السنوات المقبلة، لما فيه مصلحة البلدين ومواطنيهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.