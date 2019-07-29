ترامب يهنئ الملك: مناسبة عيد العرش "حدث كبير"

هسبريس - و.م .ع

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.

وأعرب الرئيس ترامب، في هذه البرقية، عن تهانئه للملك بمناسبة هذا "الحدث الكبير" الذي يخلد الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك على العرش، مؤكدا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب "توسعت وتعمقت في ظل حكم جلالتكم".

وقال الرئيس ترامب، في هذه البرقية، "أنا مقتنع بأننا سوف نعتمد على اتفاقنا للتبادل الحر، وشراكتنا القوية في مجال الأمن ومختلف علاقاتنا الثقافية والتربوية، من أجل ضمان مستقبل أكثر وثوقا وازدهارا لشعبينا".

وبعد أن أشار إلى أن البلدين "شجعا مبادلات تجارية متوازنة ومتبادلة"، أبرز الرئيس الأمريكي أنه "لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه معا، وخاصة مواصلة مواجهتنا للتطرف بجميع أشكاله، وتعزيز التسامح والتفاهم الديني، وتثمين الأولويات المشتركة في إفريقيا، ومواصلة تطوير الروابط الثقافية بين بلدينا التي تعتبر خير دليل على صداقتنا لأكثر من 240 عاما".

وعبر الرئيس دونالد ترامب، في هذه البرقية، عن سعادته برؤية الولايات المتحدة والمغرب يواصلان تنسيقهما خلال السنوات المقبلة، لما فيه مصلحة البلدين ومواطنيهما.