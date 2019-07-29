24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:53
|06:33
|13:39
|17:18
|20:35
|22:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- اختتام سينما الشاطئ
- دراسة: سمات جينية موروثة وراء الإصابة بالتوحد
- هجوم أسراب الجراد يستهدف مدينة لاس فيغاس عاصمة القمار العالمية
- نصائح ذهبية للحماية من الحروق الشمسية خلال فصل الصيف
- يهم أصحاب حواسيب "ويندوز7" .. ما العمل بعد انتهاء دعم "مايكروسوفت"؟
تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية (5.00)
خيار الانفراج والإفراج .. طيّ ملف معتقلي الحسيمة ينتظر التفاتة ملكية (5.00)
- تعديل برلماني يُطالب بتدريس أبناء الوزراء في المدرسة العمومية - (84)
- تتويج "أسرع حمار وأجمل أتان" يسدل ستار مهرجان بني عمار - (53)
- 20 سنة من حكم الملك محمد السادس .. المغرب على سكّة الحداثة - (51)
- غياب عروض أنديّة عالميّة كبيرة يُبقي زياش في أياكس أمستردام - (41)
- والي بنك المغرب: الانتظارات الاجتماعية تتجاوز أداء الاقتصاد الوطني - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترامب يهنئ الملك: مناسبة عيد العرش "حدث كبير"
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.
وأعرب الرئيس ترامب، في هذه البرقية، عن تهانئه للملك بمناسبة هذا "الحدث الكبير" الذي يخلد الذكرى العشرين لتربع جلالة الملك على العرش، مؤكدا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب "توسعت وتعمقت في ظل حكم جلالتكم".
وقال الرئيس ترامب، في هذه البرقية، "أنا مقتنع بأننا سوف نعتمد على اتفاقنا للتبادل الحر، وشراكتنا القوية في مجال الأمن ومختلف علاقاتنا الثقافية والتربوية، من أجل ضمان مستقبل أكثر وثوقا وازدهارا لشعبينا".
وبعد أن أشار إلى أن البلدين "شجعا مبادلات تجارية متوازنة ومتبادلة"، أبرز الرئيس الأمريكي أنه "لا يزال أمامنا الكثير لإنجازه معا، وخاصة مواصلة مواجهتنا للتطرف بجميع أشكاله، وتعزيز التسامح والتفاهم الديني، وتثمين الأولويات المشتركة في إفريقيا، ومواصلة تطوير الروابط الثقافية بين بلدينا التي تعتبر خير دليل على صداقتنا لأكثر من 240 عاما".
وعبر الرئيس دونالد ترامب، في هذه البرقية، عن سعادته برؤية الولايات المتحدة والمغرب يواصلان تنسيقهما خلال السنوات المقبلة، لما فيه مصلحة البلدين ومواطنيهما.