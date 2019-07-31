مسؤولة تشيد بالتعاون مع المغرب في جنوب إفريقيا

هسبريس من الرباط

أعربت حكومة جنوب إفريقيا، في بريتوريا، عن رغبتها في تعزيز علاقات التعاون مع المغرب، باعتباره فاعلا رئيسيا على المستوى القاري.

وقالت ماخوتسو ماغدلين سوتيو، الوزيرة المنتدبة للبيئة والغابات والصيد البحري، في خطاب ألقته باسم الحكومة خلال حفل استقبال نظمته السفارة المغربية ببريتوريا، بمناسبة الذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، إن "هناك إمكانيات هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وأشارت الوزيرة، في هذا السياق، إلى "وجود فرص استثمارية ضخمة بين البلدين، وهي استثمارات سيكون لها حتما تأثير إيجابي للغاية ليس على المستوى الثنائي فحسب، بل على القارة الإفريقية برمتها"، مذكرة بأن المغرب وجنوب إفريقيا هما أكبر المستثمرين الأفارقة بالقارة.

وأضافت أن "البلدين يعتبران عضوين نشيطين في الاتحاد الإفريقي، وهما دولتان موقعتان على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي ستولد فرصا هائلة وتعطي دفعة قوية للتجارة بين البلدان الإفريقية"، مسلطة الضوء، في هذا السياق، على مؤهلات البلدين، بما في ذلك المستوى الجيد في مجال التنمية.

وأشادت المسؤولة الجنوب إفريقية بالدور الذي يضطلع به المغرب في مجال الهجرة، لاسيما في السياق الإفريقي، مذكرة بأن الملك محمد السادس عين رائدا إفريقيا في هذا المجال، مسجلة في الوقت ذاته أن "جنوب إفريقيا، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمملكة المغربية بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تقدمان مساهمة كبيرة في جهود حفظ السلام في عدة دول".