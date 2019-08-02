24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. نحب الناظور .. وسنظل (5.00)

  2. نَرْتَدِي أجْساما بِرَخْصِ وِشاحٍ (5.00)

  3. بنك المغرب يتعقّب آلاف النقود المزوّرة ويصدر رخص السياقة قريبا (5.00)

  4. التجار يحتجون ضد "فوضى الفرَّاشَة" في بني ملال (5.00)

  5. مغاربة ومحتوى الويب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | بوصوف يقارب الإسلام الوسطي والخطب الملكيّة

بوصوف يقارب الإسلام الوسطي والخطب الملكيّة

بوصوف يقارب الإسلام الوسطي والخطب الملكيّة
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 غشت 2019 - 10:10

صدر لعبد الله بوصوف مؤلفان يحملان عنوان "في الحاجة إلى وسطية الإسلام.. التدين المغربي نموذجا" و"المسؤولية العظمى.. الأمانة العظمى، قراءات متأنية في خطب الملك محمد السادس".

الكتاب الأول، الذي يقع في 547 صفحة من الحجم المتوسط، وينقسم إلى ثلاثة أجزاء كبرى، تشمل "الميراث الملكي التاريخي.. قاعدة إصلاح الحقل الديني في المغرب" و"الميراث الملكي التاريخي في محك تحديث الدولة والحقل الديني" و"الحقل الديني في المغرب.. تجربة عادية أم نموذج قابل للتعميم؟".

ويستعرض المؤلف مسلسل إعادة هيكلة الحقل الديني في المغرب، ويقدم إسهامات المؤسسة الملكية في تجسيد هذا الإصلاح على أرض الواقع، من أجل استتباب الأمن والتفاهم وتقاسم القيم الكونية المشتركة.

بوصوف أكد أن المؤلف، الذي كتب تقديمه أحمد التوفيق، يقف بالتفصيل عند المحددات التاريخية للمؤسسة الملكية، وعند مختلف أشكال الشرعية السياسية والدينية، التي تمنح للملك الصلاحية، ليس فقط كي يباشر الإصلاحات الضرورية لبنيات الدولة، بل كذلك لإعادة هيكلة الحقل الديني، في أفق مواءمته مع ضرورات العصر وانتظارات المواطنين.

أما الكتاب الثاني "المسؤولية العظمى الأمانة العظمى.. قراءات متأنية في خطب الملك محمد السادس"، الذي يقع في 450 صفحة من الحجم الكبير، فإن عبد الله بوصوف يستعرض فيه مضامين مختلف الخطب التي ألقاها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش.

وأورد عبد الله بوصوف، في تقديمه للكتاب، أن الخطب الملكية تعتبر لحظة تاريخية بامتياز وإرث إنساني كبير، "فقد ارتأينا إعادة صياغة وتجميع أغلب قراءاتنا لخطب الملك محمد السادس من خلال رؤية جديدة لمقالاتنا السابقة في الموضوع، مع استحضار لبعض مضامين نصوص الخطب الملكية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - البوهالي الجمعة 02 غشت 2019 - 10:38
ياسيدي وياسادة ليس هناك تدين مغربي ولا سعودي ولا إيراني هناك المصالح المكتسبة من الدين من قبل الحكام أو بالأحرى استخدام نصوص بعينها لخدمة مصالح الحكام والدليل أنهم دائما يتحدثون عن ما أعطى الشرع للحاكم من فروض الطاعة والولاء ولا يتحدثون عن ما يجب على هذا الحاكم أن يقدم للرعية يعني لا بتخدثون عن الحقوق المتبادلة ولا يتحدثون عن إهفاقات الحكام وإنما يتحدثون عن المنجزات فقط ....أهذا هو الدين ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - ام سلمى الجمعة 02 غشت 2019 - 10:44
اعادة هيكلة الحقل الديني، في أفق مواءمته مع ضرورات العصر وانتظارات المواطنين. تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - م المصطفى الجمعة 02 غشت 2019 - 10:47
إذا ما تأملنا بتعقل وصدق وإخلاص لله تعالى، فإننا نجد بأن ديننا الإسلامي الحنيف يعتمد في قاعدته على القرآن الكريم، والسيرة النبوية الشريفة.
فتعدد المذاهب، وكثرة الشروح والتأويلات، والتعصب للمذاهب وتباين محتواها في بعض الحالات، إما بالتشددد أو التعقيدات أو المس في بعض الأحيان بصدق بعض الخلفاء الراشدين. كل هذه التباينات والشكوكات هي التي فرقت بين المسلمين شيعا وأحزابا، ليقال : هذا إسلام معتدل وهذا إسلام متطرف.
اما حقيقة الأمر فهي واضحة لمن يحب الله ورسوله، ويحترم ديننا الإسلامي الحنيف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.