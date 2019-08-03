هل تُعيد "صفقة القرن" بريق الدبلوماسية المغربيّة بالمنطقة العربيّة؟

هسبريس ـ عبد السلام الشامخ

مُتجاوزا مرحلة التردد والابْتعاد عن تعقيدات الشّرق الأوسط، يبدو أنّ المغرب اختار، ولو بشكْلٍ تدريجي، السّير مع "ريح دولية" تميل إلى بلْورةِ خطّة السّلام الأمريكيّة في الشرق الأوسط، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولو باحْتضان اجتماعاتٍ سريّة لمُهندسيها تُعوّل عليها واشنطن لإقرار السّلام وإنهاء "سنوات التّصعيد" في المنطقة.

بيْدَ أنّ الموقف المغربي لمْ يظهرْ بشكلٍ رسمي حيال ما تعرفه المنطقة من تطورات خاصة مع إقرار خطة السّلام التي يبدو أنها ماضيةٌ إلى التّنفيذ؛ فلا التّمثيلية الضّعيفة التي ظهرت بها المملكة في أشغال "الورشة حول السلام والازدهار" بالبحرين، كانت كافية لاستقراءِ ما تُخفيه الرباط من توجّه بشأنِ خطة واشنطن، ولا حتّى اللقاءات السّرية التي تدور حالياً في الرباط بين مهندسي الخطّة، وما إذا كان الجانب المغربي حاضراً فيها يمكنُ أن تبدّد الشّكوك.

ولا يبدو أنّ المغرب يمضي مستقبلاً في نهج "أسلوب الغموض" في تعاطيهِ مع القضية الفلسطينية، التي تدخل منعطفاً جديداً هذا الصّيف مع بدء عملية تنزيل المشروع الأمريكي الكبير في المنطقة، والذي يحظى بموافقة غالبية الدّول العربية؛ وهو ما يدفع إلى التّساؤل ما إذا كانت المملكة تراهنُ على لعب دور في هذا الملف على اعتبار قوة نفوذها وعلاقاتها الإستراتيجية مع أطراف الخطّة.

ويرى المحلل السياسي نوفل البعمري أن "المغرب كان عاصمة اللقاءات التي تتداول حولها مختلف قضايا المنطقة، خاصة منها ما يتصل بالقضية الفلسطينية، نظرا للدور الكبير للمغرب في الملف وترأس الملك للجنة القدس، وتأثيره في المنطقة نظرا للعلاقات التاريخية التي تربطه ببعض الدور خاصة منها السعودية والإمارات، ثم الدور الكبير الذي لعبه المغرب في فك الحصار عن قطر".

ويشدد المتخصص في العلاقات الدولية على أن المغرب يلعب دورا مهما في الملف الفلسطيني لأسباب دينية مرتبطة بصفة الملك كأمير للمؤمنين؛ وهو ما يعني أن له دورا دينيا في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمنطقة، ثم دور سياسي كداعم لعملية السلام على قاعدة رابح-رابح، وهو ما برز في موقفه مما أصبح يعرف بصفقة القرن".

ويضيف البعمري أن المغرب كان له موقف حازم من عملية نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للقدس، وإلى جانب خيار الحياد الإيجابي في الأزمات التي تحدث بين الدول العربية، والوضع الداخلي المغربي على المستوى السياسي والأمني، كلها عوامل أهلت الرباط لتكون عاصمة الملفات الكبرى، وبوابة نحو تبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين الدوليين الكبار".

ويسترسل الباحث ذاته قائلا إن "المغرب يستغل وضعه الجيوسياسي ليمارس ضغطا ناعما على أي توجه نحو فرض حل أحادي الجانب على الفلسطينيين، أو يدفع في اتجاه تغيير ثابت من ثوابتها على رأسها القدس، لذلك كانت هناك زيارة سابقة للعاهل الأردني قبيل اجتماع البحرين والتنسيق في اتجاه بلورة موقف عربي موحد أو على الأقل الدفع نحو مقاومة أية صفقة تهدف إلى طي ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

وختم البعمري بالقول إن "المغرب لم يعد للعب أدواره في المنطقة، لأنه لم ينسحب منها لتكون هناك عودة، بل كان حاضرا بكل ثقله في كل المحطات العربية المفصلية ومؤثرا فيها بالشكل الذي يحمي فيها حقوق شعوب المنطقة على رأسها الشعب الفلسطيني، ويحقق السلام العادل".