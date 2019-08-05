"ذكريات حاج" .. "وفد الله" و"حقيبة الذنوب" في المشاعر المقدسة

هسبريس من الرباط

كشف الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، عن العديد من المواقف المؤثرة التي عاشها مع الحجاج خلال مواسم الحج المختلفة، منها موقف جمعه مع مزارع مصري لحظة دخول مكة المكرمة، جعله يبكي من فرط مشاعره.

وقال خالد في ثاني حلقات برنامجه "ذكريات حاج" الذي يستعرض فيه أهم المواقف والقصص المؤثرة خلال موسم الحج: "فلاح مصري بسيط خرج للحج وإحنا داخلين مكة رأيته وتعرفت عليه، وإذا به يبكي وعندما سألته لماذا تبكي؟ قال: عشان كلام النبي، أصل أنا أعطوني كتابًا أقرأه فرأيت في الصفحة الأولى قول النبي: الحجاج والعمار وفد الله إذا سألوه أعطاهم وإذا دعوه أجابهم".

وتابع ناقلاً رواية الحاج له: "تخيل يا دكتور أنا وفد الله أنا يستقبلني الله، فقلت له أنت عارف الناس اللي بيستقبلوها في صالة كبار الزوار، قال هؤلاء الناس الأكابر، قلت له أنت ونحن الآن الأكابر حيث يستقبلنا الله ونحن وفده".

واستطرد خالد: "هذا الرجل أبكاني بهذا الشعور، وكنت أول مرة أفهم معنى حديث: الحجاج والعمار وفد الله، حيث يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا. نعم سيستقبلك الله بكل ود".

وروى قصة أخرى مع صديقه المهندس عبد الحميد، وهو مهندس صوتيات، "قال لي ما هو أكثر اسم من أسماء الله الحسنى يتجلى في الحج؟ قلت لا أعلم، قال اسم الله "الوهاب"، فهو الوهاب الذي يهب لك ويعطيك دون أن تستحق، الذي إذا أعطاك أدهشك بعطائه، الذي إذا فتح لك من خزائنه تعد ولا تحصى، مالك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب".

وتابع: "فقلت وما العبرة من تجلي اسم الله الوهاب في الحج؟ قال وأنا في الحج قبل 15 سنة، قلت يا وهاب ليس لي من المال ما يجعلني آتي إليك مرة أخرى، لكني أحببت أن آتيك كل عام أتوسل إليك أن تمن عليّ بالحج كل عام يا وهاب ارزقني الحج كل عام".

وأردف خالد: "سألته وماذا حدث بعد دعوتك تلك، فقال أنا لي 15 سنة حتى الآن وأحج كل عام، فقلت وكيف حدث هذا؟ قال عندما عدت للقاهرة وجدت مسابقة وتقدمت إليها، وأصبحت مهندس الصوتيات بالحرم المكي، فأذهلني الله بعطائه والعجيب أنني أحج كل عام ولا أدفع أي مال، بل بالعكس أحصل على المال المتمثل في راتبي، فسبحان الله الوهاب هذا اسم الله الوهاب لا يمكن أن تحج إلا ويغمرك الله بعطائه، الحجاج والعمار وفد الله تعالى: فكل من يحج يغمره الله بعطائه".

وقص الداعية المصري موقفًا ثالثًا، هذه المرة كان مع شاب جزائري اسمه سامي، "رأيته ونحن في مطار جدة والوفود كلها بالمطار ونحن أمام تفتيش الشنط فوجدت سامي يقول لصديقه تخيل لو أن هذه الشنط بها ذنوبنا كم كانت تزن؟! فقال صديقه لو هذه الشنط مليئة بالذنوب مكنوش دخلونا! فرد سامي قائلًا: لكن الله أدخلنا رغم أنه يعلم أن ذنوبنا أضعاف هذه الشنط، ولكنه أدخلنا ليغفر لنا ويسامحنا"، فتأثرت بهذا الإحساس العالي لهذا الشاب الجزائري وتعرفت إليه، فحقًا كم أنت كريم يا الله تهب وتغفر لنا كل الذنوب".

وذكر خالد قصة أخرى لشاب قائلا: "وأنا داخل الحرم المكي كنت أسأل نفسي يا ترى ربنا هيغفر لي ويرضى عني؟ وبجواري رجل من أهل مكة الكبار فوجدته يقول هل أنت تحج بمفردك؟ قلت نعم، قال: لا أنت لست بمفردك أنت معك واحد آخر سيعود كيوم ولدته أمه، حقًا رأيت كرم الله وعطاءه يستقبلك استقبال الوفود ويغمرك بعطائه".

وقال المتحدث ذاته: "من يحج الله يغمره بكرم وعطاء يفوق قدرته على التخيل، فإذا تخيلت أن الله أكرمك بمليون دولار مثلًا كيف ستكون ممتنًا لله بهذا الكرم، تخيل أنك في الحج تستشعر أن الله أكرمك بفضل كبير لم تكن تتخيل أنك تستشعر هذا الفضل والعطاء، فهناك مشاعر في الحج تتواتر بين عدد كبير من الحجيج، وإذا تواترت المشاعر في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة فتصبح حينها قاعدة لأن هذه المشاعر يقذفها الله في قلوب الحجيج".