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الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بمدينة تطوان

الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بمدينة تطوان
هسبريس من الرباط
الأحد 11 غشت 2019 - 17:54

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمدا السادس سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1440 هـجرية موافق 12 غشت 2019 ميلادية، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.

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