رئيس الإمارات يتمنى السعادة للملك وشعب المغرب

هسبريس - و.م.ع

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في هذه البرقية، للملك عن أحر التهاني القلبية بهذه المناسبة، آملا من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الملك بموفور الصحة والسعادة، وعلى الشعب المغربي الشقيق بالخير والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالمجد والرفعة.