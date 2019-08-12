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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد وينحر الأضحية بمدينة تطوان

الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد وينحر الأضحية بمدينة تطوان

الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد وينحر الأضحية بمدينة تطوان
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 غشت 2019 - 11:00

لأول مرة في تاريخ مدينة تطوان، أدى الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، اليوم الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بـ"الحمامة البيضاء".

وكالعادة، امتلأت جنبات الطريق المؤدية من القصر الملكي إلى المسجد، التي مر منها الموكب الملكي، بأعداد من المواطنين وساكنة المدينة الوديعة، قدموا خصيصا لرؤية الجالس على عرش المملكة والأمراء المرافقين له ولمباركة عيد الأضحى لهم.

وبعد أداء صلاة عيد الأضحى، تقدم للسلام على العاهل المغربي وتهنئته بالعيد السعيد رؤساء البعثات الدبلوماسية الإسلامية المعتمدون بالمغرب.

وقام الملك محمد السادس بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما قام إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية، كما دأبت عليه العادة في هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وفي ختام هذه المراسم غادر الملك مسجد الحسن الثاني بتطوان، محفوفا بولي عهده وشقيقه، عائدا إلى القصر الملكي، في الوقت الذي كانت تدوي فيه طلقات المدفعية تعبيرا عن الفرحة والحبور بحلول العيد المبارك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رشيد الاثنين 12 غشت 2019 - 11:18
ديننا الاسلامي رائع اللهم اجعل ايامنا كلها أعياد الله يحفظكم كاملين و ينصر الأمة الإسلامية
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5
2 - ولد السي الحوسين الاثنين 12 غشت 2019 - 11:19
عيدكم مبارك سعيد..... نسأل الله السلامة و الأمن والخير و التيسير لكل المغاربة أينما كانوا و لكل المسلمين...يا رب ... ادعوا لأبي بالخير الكثير الله يجازيكم بخير......
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6
3 - يوخت بمائة مليار سنتيم الاثنين 12 غشت 2019 - 11:20
نريد العيش الكريم وتقسيم العادل للثروات والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
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10
4 - مغترب في النمسا الاثنين 12 غشت 2019 - 11:25
من هدا المنبر نبارك لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله عيد اللأضحى المبارك راجين من الله تعالى ان يبارك له و يسدد خطاه وينصره على من عاده انه ولي ذلك و القادر عليه و على الشعب المغربي الأيي بمزيد من الازدهار و التقدم
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5 - مفروح الاثنين 12 غشت 2019 - 11:28
عيد مبارك سعيد
عيد مبارك لذيذ
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