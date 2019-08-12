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الرئيسية | مدارات | الحركة الإسلامية المغربية تفقد إبراهيم كمال .. بنكيران: مات مظلوما

الحركة الإسلامية المغربية تفقد إبراهيم كمال .. بنكيران: مات مظلوما

الحركة الإسلامية المغربية تفقد إبراهيم كمال .. بنكيران: مات مظلوما
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 غشت 2019 - 18:00

توفّي القيادي الإسلامي مرشد حزب النهضة والفضيلة، إبراهيم كمال، صباح اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء، بسبب أزمة صحية ألّمت به.

ويعتبرُ إبراهيم كمال أحد مؤسسي الحركة الإسلامية المغربية، وقد لعب دوراً كبيراً إلى جانب عبد الكريم مطيع في تأسيس الشبيبة الإسلامية.

ووصفَ حزبُ النهضة والفضيلة مرشده، إبراهيم كمال، اليوم الاثنين، بـ"المرشد الروحي"، و"أحد رجالات الحركة الإسلامية المغربية الأم".

وارتبط اسم الرّاحل بحادث اغتيال القيادي الاتحادي السّابق عمر بنجلون في 18 دجنبر 1975، حيث تمّ اعتقاله يوم 7 يناير 1976 وكان نائبا لرئيس الشبيبة الإسلامية عبد الكريم مطيع. وبعد ذلك بخمس سنوات، أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عبد الكريم مطيع وحكمت عليه غيابيا بالسجن المؤبد، وبرأت نائبه إبراهيم كمال بتاريخ 18 شتنبر 1980.

وقال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السّابق، إنّ "إبراهيم كمال كان رجلاً صالحاً وبريئاً من القضية المعروفة التي راج اسمه فيها"، مبرزًا أنّ "المحكمة برأته براءة كاملة ولم تؤاخذه" وأضاف وهو يقدّم العزاء لعائلة المتوفى: "ما زلت أتذكّر حكم القاضي، يومها كنت في المحكمة جالسا إلى جانب ابنه".

وأضاف بنكيران: "لقد كان بريئاً، الرجل كان مظلوماً، عاش مظلوما ومات مظلوماً عسى الله أن يغفر له وأن يرحمه". موردا: "لولا قناعتي الجازمة أنه كان بريئاً براءة كاملة لما حضرت لأشيع جنازته وأعزيّ فيه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - mowatin الاثنين 12 غشت 2019 - 18:18
و انت اسي بن كيران عشت ضالما للشعب و ستموت ضالما لن نسامحك على ما فعاته فينا انت و الذئاب الملتحية و في قوتنا و ارزاقنا. الله ينتقم منك.
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2 - Said russie الاثنين 12 غشت 2019 - 18:32
الم يحن الوقت لهدا المهرج ان يصمت. الا يكل و يمل
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10
3 - الااصيل العربي الاثنين 12 غشت 2019 - 18:39
بن كيران الله ياخد فيه الحق على الضلم الي عشناه في ايامو وايام حكم حزبه وحلفائه .
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4 - العباسي الاثنين 12 غشت 2019 - 18:43
هل يجوز شهادة من عرف بالكذب..؟
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6
5 - احداد محمد الاثنين 12 غشت 2019 - 18:46
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واسكنه الجنة وارزق اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله
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6 - موظف الاثنين 12 غشت 2019 - 18:54
عاش مظلوما ومات مظلوما واش درتي ليه ملي كنتي رئيس يالاه بان ليك تزيد الشعب المغربي عليه.
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7 - انسان الاثنين 12 غشت 2019 - 18:56
واش هاء بنادم اش بغا واش يتدخل في كل شيء كان يعرف هذا الإسلامي الله يرحمه أنه بريء وكان يوم الحكم بجانب ابنه واش فهم أو شئ حاجة؟؟؟؟واسير تحشم خرجتي على قوت شعب سنرى فيك العجب بإذن الله.
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8 - خالد حسين الاثنين 12 غشت 2019 - 19:01
أسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته و يسكنه فسيح جناته
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0
9 - anwar الاثنين 12 غشت 2019 - 19:06
ألم يحن الوقت بعد لكي لا يصلنا ما يقوله هذا الشخص سواء عن الأفراح أو الأقراح؟؟؟ ، عن الحياة أو الموت؟؟ من يصدقه سواءا تحدث بالصدق أو الباطل ؟؟
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