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بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 12:52

في ما يلي بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أصدر أمره المنيف بأنه سوف لن يقام، ابتداء من هذه السنة، الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاد جلالته السعيد والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة.

حفظ الله مولانا الإمام وأطال عمره، وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشد أزره بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب".

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