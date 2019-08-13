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الرئيسية | مدارات | باحث: إلغاء الاحتفال الرسمي بـ"عيد الميلاد" يكرّس الملكية الاجتماعية

باحث: إلغاء الاحتفال الرسمي بـ"عيد الميلاد" يكرّس الملكية الاجتماعية

باحث: إلغاء الاحتفال الرسمي بـ"عيد الميلاد" يكرّس الملكية الاجتماعية
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 13 غشت 2019 - 17:14

بعد أمره مختلَف المؤسسات والهيئات الوطنية بجعل احتفالات عيد العرش الماضي عادية ودون مظاهر البذخ التي تكرست على مدى عقود، أمر الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الشباب المصادف لعيد ميلاده، الذي كان مزمعا تخليده، كما جرت بذلك العادة كل سنة، يوم 21 غشت الجاري.

وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أصدرت بلاغا، صباح اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه أن الملك محمدا السادس "أصدر أمره المنيف بأنه لن يقام ابتداء من هذه السنة الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاد جلالته السعيد، والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة".

وعلى غرار الأمر السابق بتخفيف مظاهر الاحتفال بعيد العرش، لم تقدم وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أي تعليل لإصدار الملك أمره بإلغاء الاحتفال الرسمي الذي كان يقام في القصر الملكي بمناسبة عيد ميلاده، واكتفت في بلاغها بإيراد ما جاء في الفقرة السابقة.

وعن دلالات إلغاء الاحتفال بذكرى ميلاد الملك داخل القصر الملكي، قال رشيد لزرق، المحلل والباحث في العلوم السياسية، إن الملك يريد، بهذا القرار، "خلق تحول عبر تكريس الملكية الاجتماعية، والمواطنة لما يحمله ذلك من دلالات مهمة، في عيد الشباب، وما يتطلبه من النهوض بالجوانب الاجتماعية لهذه الفئة".

ويرى لزرق أنّ الملك يرمي، من خلال إلغاء الاحتفال بذكرى عيد ميلاده وقبله دعوته إلى الاحتفال بعيد العرش بطريق عادية، إلى "تجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، والتي تستدعي إنجاح المنعطف الورش الاجتماعي".

وربط لزرق بين القرارين الأخيرين للملك وبين مطالبة رئيس الحكومة، في منشور لإعداد قانون المالية لسنة 2020، مختلف القطاعات الحكومية بضرورة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها.

وانطلاقا من قراءته للمعطيين السابقين، يخلص الباحث في العلوم السياسية إلى أن هناك إدراكا مسبقا بأن المغرب مقبل على مرحلة صعبة تستدعي حشد جميع الإمكانات لإنجاح الورش الاجتماعي، "لكونه أكبر تهديد يمكن أن يهدد التجربة المغربية، خاصة في ظل مناخ إقليمي متقلب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبده الثلاثاء 13 غشت 2019 - 17:33
يتبين يوما بعد يوم وسنة بعد اخرى بالقرارات الملكية الجريئة نتمنى ام يلغي مهرجان موازين ومهرجان تيمتار التي يدعي فيها المسؤولين على هده المهرحانات بانها تنظم تخت قيادته
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13
2 - م.العربي الثلاثاء 13 غشت 2019 - 17:37
جميل لكن الأجمل هو الضرب من يد من حديد على كل كل أشكال الريع، الفساد و المفسدين.
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22
3 - محمد المحجوب الثلاثاء 13 غشت 2019 - 17:37
كل ما اتمناه من الملك هو العدل.....العدل في كل شيء
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18
4 - حسن الثلاثاء 13 غشت 2019 - 17:40
في عائلتي لأحد يحتفل بعيد ميلاده فقط في شاشة التلفزيون نرى الناس تحتفل بهادا العيد في افلام اجنبية
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