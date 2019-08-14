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الرئيسية | مدارات | إلغاء الملك الاحتفالات بـ"عيد الشباب" يطرح ملف "الحكامة الجيدة"

إلغاء الملك الاحتفالات بـ"عيد الشباب" يطرح ملف "الحكامة الجيدة"

إلغاء الملك الاحتفالات بـ"عيد الشباب" يطرح ملف "الحكامة الجيدة"
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:00

أياما قليلة على احتفال المغاربة بعيد الشباب الذي يصادف يوم الـ21 غشت من كل سنة، أمر الملك محمد السادس بعدم إقامة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاده بالقصر الملكي بدءا من هذه السنة.

القرار الملكي، الذي أعلنت عنه وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، يرى فيه مصطفى القاسيمي، الباحث في العلوم السياسية، بكونه يعبر عن حكمة الملك محمد السادس، وتعبيره عن نهج الحكامة الجيدة في التدبير التي نص عليها الدستور.

وحسب الباحث في القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية بسطات، فإن تزامن هذا العيد مع عيد الأضحى، ثم العيد الوطني ثورة الملك والشعب الذي يصادف الـ20 من غشت من كل سنة، جعل العاهل المغربي "منشغلا بالتدشينات والاحتفالات والاستقبالات في عيد ثورة الملك والشعب، ناهيك على وجود نفقات عديدة في هذه المناسبة يقرر إلغاء الاحتفال به".

وأوضح الباحث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "بحكم انشغال الملك بثورة الملك والشعب والنفقات التي تلزم مالية الدولة، فإن الملك رأى تفعيلا لكون الحكامة تتطلب ترشيد المال والوقت، إلغاء الاحتفال به بالقصر الملكي".

وشدد الأستاذ الجامعي على أن هذه المناسبة تتزامن أيضا مع العطلة السنوية لرئيس الدولة التي تأتي بعد مسار سنة من الأشغال التي يقوم بها؛ وهو ما دفع إلى إلغاء الاحتفال بها داخل القصر الملكي، مؤكدا أن هذه الأمور جعلت الملك "تفاديا للتكلفة المالية، وكذا تفعيلا لترشيد النفقات والوقت والالتزامات التي يتكلف بها، يلغي الاحتفال به لكونه يأتي مباشرة بعد العيد الوطني ثورة الملك والشعب بيوم واحد الذي يعرف تدشينات واستقبالات عديدة".

وبخصوص إمكانية إلغاء العطلة التي يحصل عليها الموظفون بمناسبة عيد الشباب، استبعد الباحث في القانون الدستوري مصطفى القاسيمي ذلك، لافتا إلى أن "بلاغ وزارة القصور والأوسمة كان واضحا بحديثه عن إلغاء الاحتفال بالقصر الملكي".

ولَم يستبعد الباحث نفسه أن يصير الاحتفال مستقبلا بعيد الشباب الخاص بولي العهد الأمير مولاي الحسن، مؤكدا أن هذا الأمر "سيمنحه حضورا وبروزا باعتباره شابا ووليا للعهد، ومن الواجب أن يلج المجال السياسي والإداري انطلاقا من عيد ميلاده".

وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة ذكرت، يوم الثلاثاء، أن الملك محمدا السادس أصدر أمره بعدم تنظيم الاحتفال الحفل الرسمي بالقصر الملكي احتفاء بعيد ميلاده والذي جرت العادة إقامته يوم 21 غشت من كل سنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Yassin الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:08
A ma connaissance feu Hassan2 ne fetait pas son anniversaire au frais de l'état. Donc la décision du roi Mohammed vi de ne plus fêter son anniversaire n'apporte rien de nouveau.
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5
2 - مراكشي الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:15
قرار صائب وأتمنى ان يعاد النظر في مجموعة من المناسبات الوطنية لترشيد نفثات الدولة حتى تعود بالنفع على العباد
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15
3 - Mourad الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:16
نتمنى في القريب العاجل ان شاء الله الغاء مهرجان موازين و المصاريف الكثيرة لكرة القدم التي لم نرى منها الا ضياع اموال الدولة مع سي لقجع لي ما باش يفهم راسو . و عندما نصل الى بر الامان ارى ما نشطحو و نلعبو
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39
4 - omar الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:16
.المغرب خاصوا نفس جديد مايمكنش يستمر بسياسته القديمة ،ما نخشاه فعلا انه توجد مؤشرات قوية ليقع بلدنا فيما وقعت فيه بلدان أخرى.والمسؤولين والسياسين للاسف كل واحد حاط جواز السفر في جيبوا وما عندهومش الوقت لقضايا الوطن،متفرغين لشؤونهم الشخصية وهادي هي الحقيقة.المحزن في الامر هاد الوطن اصبح يتيما حتى واحد ما تيخاف عليه بقلبو.والمغاربة تالفين مخلوعين جيعانين مقهورين ما بقاتش شي حاجة او شي حد اللي ممكن يثيقوا فيه.هادي هي حقيقة
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25
5 - أيامنا كلها اعياد الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:17
لماذا لا يخرج القصر ببلاغ يوضح فيه الأسباب الوجيهة لهذا الإلغاء للحد من التوضيحات التي لا تخلو من النفاق للقصر وبالمناسبة لماذا لاتقوم الحكومة بجعل أيام السبت ايام عطلة رحمة بالعمال في القطاع الخاص
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10
6 - أول الغيث قطرات الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:20
وتعتبر هاته المبادرة الحكيمة من الملك بعد إنهائه أوراش البنية التحتية أول خطوة في الإهتمام بالتنمية البشرية والإجتماعية وظني أنه ستتبعها خطوات جبارة أخرى كإلغاء إقتصاد الريع وتطبيق ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي من شأنه أن يوسع الأوردة كي تسري الثروة فتسقي جميع أطراف الوطن وبالتالي ترفع مستوى عيش المواطن المغربي المغبون.
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12
7 - محمد المانيا الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:22
بادرة طيبة لقطع الطريق عن نهب المال من طرف المسؤولين. و نتمنى قرارات أخرى لمنع بعض الحفلات
و المناسبات التي لا تغني ولا تسمن من جوع . فهي فريسة للمسؤولين لتزوير الفاتورات لتضخيم ثروتهم.
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10
8 - سعيد بنور الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:26
والله كان الاولى الغاء موازين...وغيره من مهرجانات الرقص والفحش والعري لما فيها من هدر للمال العام...
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6
9 - KAMAL الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:37
إنها مبادره إيجابه تحتاج إلى مبادرات وقرارات أكثر جرأه وشجاعه ، لترشيد نفقات الدوله وتحقيق دولة الحق والقانون بعيدا عن إقتصاد الريع والمصالح الشخصيه الضيقه عن طريق الفساد السياسي والإداري والمحسوبيه والزابونيه والرشوه نريد دوله نظيفه تسيرها أيادي نظيفه ومسؤوله ،
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1
10 - ما انا الا بشر الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:41
حان الوقت الوقت بالغاء 44 ساعة عمل الى 40 لرفع الانتاج و التفرغ للرياضة ....مثل البشر
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3
11 - Agrzam الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:43
على الجميع الحكومة والقصر ترشيد النفقات لان البلاد غادية للهاوية...ماشي الزيار غير على الشعب الذي لا حول له ولا قوة...
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3
12 - ادريس الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:46
كل المغاربة يحتفلون بعيد ميلادهم .
ومن حق المغاربة الاحتفال بملكهم.
الغاء الاحتفال بذكرى 21 غشت حرمان من التوشيحات الملكية ؛وهذه خسارة كبرى لأن الحكومة لاتعترف بالمجهودات المستقلة للمواطنين الغيورين على المملكة ومصلحة الوطن.
لك الله يا وطني .
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-7
13 - hassan الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:48
خطوة جيدة نتمى ايضا ان يعاد النظر في حفل عيد العرش فيما يخص الاموال الطائلة التي تخص له
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2
14 - joe الأربعاء 14 غشت 2019 - 11:49
المعلقون المطالبون بالغاء موازين لا ينتمون لهذا الزمان. انا شخصيا لا احضر حفلاته لكنني اتابع القنوات الامريكية و اعرف ان هذا المهرجان يسوق لوجهة المغرب و يحسن صورته امام العالم خاصة بعد تلطيخها كل مرة من قبل الارهابيين و من يرؤج لافكارهم.
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-4
15 - بلاحدود الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:00
إن شرائح الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعها المعيشية الصعبة و القاسية تنتظر قرارات حاسمة في قطاعات عمومية تقطع مع الفساد و الاستبداد و منظومته الجاثمة على مقاليد تدبير الشأن العام المغربي و المتحكمة في مفاصل الدولة و الإقتصاد المغربيين و مقدرات البلاد الاقتصادية و ثرواتها الفوسفاطية و السمكية و الفلاحية و تستنزف المال العام و أقوات البؤساء و المقهورين و الكادحين دافعي الضرائب المبددة و المختلسة أموالهم في احتفالات باذخة في عدة مناسبات من طرف طغمة الفاسدين وناهبي المال العام بينما يتم الضرب عرض الحائط بالمطالب الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقية العادلة و المشروعة في العيش الكريم و المساواة و العدالة الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية لعموم هاته الشرائح...
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1
16 - جريء الأربعاء 14 غشت 2019 - 12:00
الغريب ان ليس في البلاغ تبرير او شرح لسبب الالغاء و رغم ذلك نجد اشباه المحللين و المعلقين يهللون ويطبلون.
كم نحن مدوخيين، اصلا ميزانية البلاط منها يصرف على الاعياد، و اذا الغي العيد فالاموال تعود لنفس الوزارة، و لا تذهب لمشاريع اجتماعية، فكفانا تطبيلا.
هل الناطق الرسمي قال هكذا كلام، الطبالة هم من يتوهمون.....!!!!
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5
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