تحولات النظام الدولي الجديد تفرز "الجيل الخامس" من الحروب

هسبريس من الرباط

تحوّل في الصراعات الراهنة طبع فواعل المجتمع الدولي، بحيث تطورت أجيال الحروب التقليدية التي لم تعد واضحة المعالم والأدوات، بل طفت إلى السطح مجموعة من المحددات المتنوعة لتطور أجيال الحروب، على أساس أن الحرب التقليدية لم تعد خليطاً من توظيف كافة الأدوات المتاحة، التقليدية وغير التقليدية؛ ذلك أن الوسيلة الأنجح لهزيمة الخصوم صارت هي "التفجير من الداخل"، بسبب تكلفتها المنخفضة وفعاليتها الناجعة.

مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، بتعاون مع دار العربي للنشر والتوزيع، أصدر كتابا يحمل عنوان "حروب الجيل الخامس: أساليب التفجير من الداخل على الساحة الدولية"، للدكتور شادي عبد الوهاب، رئيس التحرير التنفيذي لدورية "اتجاهات الأحداث" الصادرة عن المركز، يرصد إسهامات المحللين العسكريين والاستراتيجيين لفهم ورصد واستشراف التحولات التي طرأت على أشكال الحروب.

وما يُلاحظ هو انعكاس هذه الإسهامات الفكرية والاستراتيجية في تطوير مجموعة من المفاهيم والمصطلحات التي سعت إلى فهم التحولات الحاصلة في الحروب، واستشراف مستقبلها، وتأتي في مقدمتها "حروب الجيل الخامس" (Fifth Generation Warfare)، التي تشمل جوانب الحرب الاقتصادية والحرب السيبرانية والحرب المعلوماتية والحرب البيئية وحروب الفضاء والمخدرات، وغيرها.

ولم تعد الحرب العسكرية، التي تعرف في مجال العلوم السياسية بـ "القوة الصلبة"، محددا أساسيا للعلاقات الدبلوماسية في الفترة الراهنة، وإنما يتم التركيز على "القوة الناعمة"، في إشارة إلى البُنى الموازية التي صارت تضطلع بأدوار استراتيجية تنجم عنها تأثيرات كبرى في المشهد السياسي الدولي، لكن مع ذلك تتم المزاوجة بين "القوة الناعمة" و"القوة الصلبة" في بعض الأحايين، لنحصل في نهاية المطاف على ما يدعى بـ "القوة الذكية".

ويتطرق الكتاب إلى مفهوم "الجيل الخامس من الحروب"، الذي يعني به استخدام التقنيات الحديثة التي تتراوح بين القوة المسلحة والقوة غير المسلحة، بُغية كسب المعارك الخارجية، لكن هنالك أجيالا سابقة من الحروب بناء على تطورات متغيرات النظام الدولي.

بالنسبة لحروب الجيل الأول، فقد ظهرت مع توقيع معاهدة ويستفاليا، التي اعتمدت أساسا على التكتيكات التقليدية للحرب، ثم حروب الجيل الثاني التي بدأت مع الحرب العالمية الأولى، وحروب الجيل الثالث التي اعتمدت التطور التكنولوجي للقوة العسكرية، وحروب الجيل الرابع التي ارتكزت على أسلوب حرب العصابات (الجماعات والتنظيمات الإرهابية).

وبالعودة إلى تفاصيل الكتاب، فهو يشير إلى أن "كل هـذه المفاهيم تتفق علـى تراجـع القـدرة علـى التمييـز بيـن ثنائيـة الحـرب والسلم، أو الحروب التقليدية وغير التقليدية، أو الحروب النظامية وغير النظامية، أو الـدول والفواعـل المسـلحة مـن دون الـدول"، وهي المسألة التي عبر عنها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، روبــرت جيتــس، حينمــا أكــد أن "تصنيفــات الحــروب أصبحـت غيـر واضحـة، ولـم تعـد تناسـب التقسـيمات المتعـارف عليهـا".

القاسـم المشـترك بيـن هـذه المفاهيـم، وفق الباحث عينه، هـو "الإيمان بأنـه علـى الرغـم مـن تراجــع إمكانيــة نشــوب حــرب بيــن القــوى الكبــرى في الفتــرة التاليــة علــى الحــرب البـاردة بيـن الولايات المتحـدة والاتحاد السـوفياتي، فـإن هنـاك أنواعـا جديـدة مـن الحــروب، خاصــة مــع تصاعــد الصراعــات الإقليمية، وتــورط القــوى الدوليــة فيهــا، لاسيما الولايات المتحـدة والصيـن وروسـيا".

وقد مثلـت الصراعـات والحـروب الأهلية التـي شـهدتها المنطقـة العربيـة في أعقـاب "الثـورات" العربيـة، أحـد العوامـل التـي دفعـت إلى دراسـة تطـور أشـكال الحـروب، يضيف الكاتب في مقدمة المؤلف، معتبرا أن "هذه الـدول شهدت اضطرابـات داخليـة عصفـت باسـتقرارها، وأدخلـت بعضهـا في حـروب داخليـة وصراعـات ممتـدة، تـورط فيهـا طيـف واسـع مـن الفاعليـن، سـواء مــن القــوى الإقليمية أو الدوليــة ذات المصلحــة، أو الفواعــل المســلحة مــن دون الـدول".

وتابع بأن "الأمر الـذي زاد مـن درجـة تعقيـد هـذه الحـروب، بالنظـر إلى تعـدد الفاعليـن وتضــارب مصالحهــم، بالإضافة إلى انعكاســات الاضطرابات الداخليــة لهــذه الــدول على جوارها المباشر، الذي تأثر سلبا بتدفــق اللاجئين أو ســعي التنظيمــات الإرهابية لاستثمار هـذه الفوضـى للتمـدد في دول أخـرى".