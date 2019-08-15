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كُتّاب وآراء
الجيش يشاركُ في ذكرى استقلال "الكوت ديفوار"
بمناسبة الذّكرى التّاسعة والخمسين لاسْتقلال جمهورية الكوت ديفوار، شاركت فرقة من اللواء الثاني للمشاة المظليين للقُوات المسلحة الملكية، إلى جانبِ فرق أجنبية ووطنية، في العرْض العسكري الذي احتضنته العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، بحضورِ الحسن واتارا، رئيس جمهورية الكوت ديفوار، والجنرال ديفيزيون لاسينا دومبيا، رئيس أركان الحرب القائد الأعلى للقوات الإيفوارية.
العرض العسكري، الذي اختارَ شعار "سكان وقوات دفاع وأمن، جميعا من أجل كوت ديفوار متحدة ومتصالحة"، شهدَ مشاركة ثلاث فرق أجنبية وهي: فرقة اللواء الثاني للمشاة المظليين للقوات المسلحة الملكية، كتيبة مستقلة من القوات المحمولة جواً للقوات المسلحة لجمهورية غينيا (كوناكري)، وفرقة من الفوج الثالث والأربعون لمشاة البحرية للقوات الفرنسية في كوت ديفوار، والتي تقيم في معسكر بورت بويت (واحدة من عشر بلديات أبيدجان).
ونظرًا لكونه الضّيف الخاص لهذا الحدث، فقد مثّل القوات المسلحة الملكية المغربية وفد عسكري كبير، ترأسه ضابط برتبة جنرال، والذي ضمَّ أيضا ضباطا سامين من مختلف أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
وتحت قيادة الجنرال كومامي ندري جوليان سيباستيان، نائب رئيس الأركان العامة للجيش، شاركت وحدات جوية ووحدات الخيالة والمشاة في هذا الحدث. ووصل عدد التشكيلات المشاركة في العرض إلى 48 فرقة عسكرية وشبه عسكرية وخاصة، بالإضافة فرقة من مختلف الرياضات العسكرية، و12 فرقة مركبات وأسلحة ثقيلة إضافة إلى فرقة من خيالة الشرطة.
وقد نشط هذا العرض فرق موسيقية لكل من الدرك الوطني والجيش والشرطة الوطنية. كما شهد هذا الاحتفال العسكري مرور التجريدة المغربية أمام المنصة الشرفية، تحت أنظار الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، والجنرال ديفيزيون لاسينا دومبيا، وزير الدفاع ورئيس أركان الحرب القائد الأعلى للقوات الإيفوارية، والذي تابع دراساته الأكاديمية في الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة.
وأشاد كلّ من حاميد باكايوكو، وزير الدّفاع الإيفواري، والجنرال ديفيزيون لاسينا دومبيا، رئيس أركان الحرب القائد الأعلى للقوات الإيفوارية، بالتّعاون المشترك بين جمهورية ساح العاج والمملكة المغربية، خاصة في المجال العسكري، حيث يساهمُ المغرب في تكوين عدداً من الضّباط الإيفواريين، وآخرين ضمن القوات الخاصة الإيفوارية.