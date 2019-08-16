أطفال مقدسيون يحلّون بالمغرب للمشاركة في مخيم

هسبريس من الرباط

وصل إلى مدينة الدار البيضاء، مساء أمس، وفد أطفال القدس المشاركين في المخيم الصيفي الثاني عشر، الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف في المغرب على مدى أسبوعين، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وذكر بلاغ لوكالة بيت مال القدس الشريف أن هذه الدورة، التي تحمل اسم "صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء"، يستفيد منها 50 طفلا وطفلة، يتوزعون على كل مناطق القدس، والذين اختارتهم لجنة مختصة وفق معايير محددة؛ منها الحالة الاجتماعية للأسر، والتفوق الدراسي، والقدرة على الإبداع، والمشاركة والانسجام في المجموعةز

وأوضح البلاغ ذاته أن برنامج دورة هذه السنة يتميز بتقديم أطفال القدس لأنشودة "للمغرب سلام من القدس" عربونا على محبة وتقدير أهل القدس للمغرب وامتنانهم للملك محمد السادس، الذي يرعى شخصيا هذا البرنامج منذ اثنتي عشرة سنة.

ويندرج برنامج التخييم السنوي، الذي ترعاه وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال المدينة المقدسة، ضمن أنشطتها الاجتماعية الموجهة إلى هذه الشريحة من المجتمع المقدسي، في إطار مخططها الإستراتيجي الذي يولي العناية القصوى للبرامج والمشاريع الاجتماعية التي يعود أثرها المباشر والملموس على مختلف فئات السكان؛ بمن فيها النساء والشباب والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.