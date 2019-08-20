العثماني ينفي حجز فنادق فخمة لحفل زواج إبنه

هسبريس من الرباط

نفى الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ما رُوِّجَ حول زواج نجلِ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

وأورد الموقع تدوينة لمحمد عيادي، مستشار رئيس الحكومة، كتب فيها أن نجل سعد الدين العثماني، نجم الدين، تزوَّجَ بالفعل من فتاةٍ والدُها سوري الأصل، منحه الملك الراحل الحسن الثاني الجنسية المغربية منذ حوالي 60 سنة.

وأضاف الموقع، فيما نقله عن مستشار رئيس الحكومة، أن "والدة العروس مغربيةٌ، أمازيغية الأبوين، أحدهما من امتناكة نواحي تارودانت، والآخر من الريف".

ونفى عيادي، فيما نقله عنه موقع الـ"بي جي دي"، صِحَّةَ ما نشرته بعض المواقع حول "حجز فنادق فخمة لأصدقاء وعائلات العثماني"، وشدّد على عدم صحّة ذلك، مضيفا أن حفل الزفاف أُقيمَ في قاعة أفراح عادية بطنجة، وحضره فقط أصدقاء وأقارب العريسَين.