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الرئيسية | مدارات | العثماني ينفي حجز فنادق فخمة لحفل زواج إبنه

العثماني ينفي حجز فنادق فخمة لحفل زواج إبنه

العثماني ينفي حجز فنادق فخمة لحفل زواج إبنه
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 غشت 2019 - 23:00

نفى الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ما رُوِّجَ حول زواج نجلِ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

وأورد الموقع تدوينة لمحمد عيادي، مستشار رئيس الحكومة، كتب فيها أن نجل سعد الدين العثماني، نجم الدين، تزوَّجَ بالفعل من فتاةٍ والدُها سوري الأصل، منحه الملك الراحل الحسن الثاني الجنسية المغربية منذ حوالي 60 سنة.

وأضاف الموقع، فيما نقله عن مستشار رئيس الحكومة، أن "والدة العروس مغربيةٌ، أمازيغية الأبوين، أحدهما من امتناكة نواحي تارودانت، والآخر من الريف".

ونفى عيادي، فيما نقله عنه موقع الـ"بي جي دي"، صِحَّةَ ما نشرته بعض المواقع حول "حجز فنادق فخمة لأصدقاء وعائلات العثماني"، وشدّد على عدم صحّة ذلك، مضيفا أن حفل الزفاف أُقيمَ في قاعة أفراح عادية بطنجة، وحضره فقط أصدقاء وأقارب العريسَين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - محمد سلا الاثنين 19 غشت 2019 - 23:14
لاشيء يمكن اخفاءه ، يتمتعون بأموال الشعب بعدما كانوا لاشيء اصبحوا يترددون على الفنادق الفخمة والمنتجعات السياحية اعطاهم الله
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26
2 - عقاب الاهي الاثنين 19 غشت 2019 - 23:16
دراهم الشعب يحتفلون بها ويشترون بها فيلات وسيارات فاهرة ويتبرعون بها كيف يشاؤون.الشعب يتلها بمدرب جديد للمنتخب وكبار المطربين في موازين..
......
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45
3 - chihab الاثنين 19 غشت 2019 - 23:16
من حقه أن يتزوج ممن أراد ومن حقه أن يحتفل بالطريقة التي يريد إن كانت لديه الإمكانات المادية هؤلاء يتملكهم الحقد
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35
4 - مكرره من كلشي الاثنين 19 غشت 2019 - 23:16
وهاهيا سورية كااااع مالها جنية. ويلا دار العرس فلوطيل رآه باه تايشد زبالا دلفلوس فالشهر. العثماني مابيننا وبينو غي يدير خدمتو أما فلوسو يخسرهم فاش بغا. العنصرية ماعندنا غاراض بها.
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97
5 - Hassan Sima الاثنين 19 غشت 2019 - 23:20
مبروك هـو حر في إختيار الفندق المناسب له مادام سؤدي ثمنه من جيبه حتى ليس مجبر بتوضيح
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63
6 - غيور الاثنين 19 غشت 2019 - 23:26
يحمد الله ان يتزوج ابنة سوري فسوريا تحارب العالم كله بارهابه وقتلته وهي من علمت العالم الكتابة والحضارة وهي قلب العرب النابض ولا يحتاج ان يدلنا على ان امها شلحة يكفى انها مغربية والسلام
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31
7 - غيور الاثنين 19 غشت 2019 - 23:33
وما الغريب في الأمر شيء عادي ما دمت في المغرب فلا تستغرب ؟؟؟؟؟؟
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4
8 - مهنئ الاثنين 19 غشت 2019 - 23:34
متى اصبح الزواج مشروط في إختيار شريكة الحياة وكيفية تنظيم حفل الزفاف /ومن شر حاسد إذا حسد .والمتأمل في هاذا الزواج المبارك يلاحظ إلتقاء العربي والأمازيغي في بيت الزوجية وحتى هاذه الحالة ضايقت الحقودين وامتدت ألسنتهم وأقلامهم الى المس بإنسان يتمتع بجنسيته المغربية منذ ستة عقود .مرة اخرى هنيئا للعريسين ولأهلهما .
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38
9 - abdou الاثنين 19 غشت 2019 - 23:37
ابارك لك يابن العثماني الزواج واتمنى لابوك أن يطلق السياسة بالثلاثة لأنها تفوقه سنوات ضوئية
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3
10 - bifnza الاثنين 19 غشت 2019 - 23:40
واش أعباد الله الشعب كيتسنى حكومة الكفاءات وأنتما عاطينها للنشاط والزرود
البلاد مشات أحمادي
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-10
11 - لم السكوت عن الأهم ؟ الاثنين 19 غشت 2019 - 23:56
ما يثير الإستغراب أن تفاعل حزب العدالة التنمية مع هذا الموضوع ، والذي يعتبر في اعتقادي شأنا شخصيا ولا يستدعي كل ما أثيرحوله ،
يؤكد بالملموس أن الفضائح التي أثيرت مؤخرا والتي تمسه في العمق تبقى صحيحة .

وإلاّ لم هذا السكوت ؟
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6
12 - LE MONTAGNARD الاثنين 19 غشت 2019 - 23:56
FELICITATION POUR CE MARIAGE

IL A LE DROIT DE CHOISIR SA FEMME ET FAIRE LA RECEPTION DANS LE OU LES LIEUX QUI LUI CONVIENNENT LE PLUS

C EST LUI QUI CHOISIT ET DETERMINE LE MONTANT DE SES DEPENSES SELON SES MOYENS

SON PERE NE DOIT ETRE JUGE QUE POUR LES AFFAIRES QUI LE CONCERNENT

ENCORE UNE FOIS MILLE FELICITATIONS
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5
13 - Abdelghani الاثنين 19 غشت 2019 - 23:59
د عوا السيد وامره فهذا شيء يخصه هو وعائلته ان يكون احفل في منزل عادي او فنادق ضخمة المهم ان تكون المصاريف من ماله الخاص ولااظن السيد العثماني رجل مبدر فما اعرفه هو انه امازيغي تربئ في وسط فقر ويحب كثيرا شرب الشاي واكل الخبز بزيت الزيتون ممزوج بقليل من زيت ارgان وهذا كله دل علئ انه يحرص علئ جمع المال دل من تبديره لكن يبقئ كوزير فاشل لايعرف مايفعله لولا تذخل جلالة الملك احيانا لنجدته لساءت اموره الوزارية الئ الاسوء.
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3
14 - الافريقي الاصيل الثلاثاء 20 غشت 2019 - 00:03
أليست جذور كثير من المغاربة فنيقية (شامية )ولهجة قبائل اشلحي منحذرة من اللغة الكنعانية ؟ أين يوجد العيب ؟ زفاف مبروك .
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2
15 - ملاحظ الثلاثاء 20 غشت 2019 - 00:06
السيد العتماني هو رئيس الحكومة بالنسبة لنا لا غير..
حياته الشخصية بما فيها أفراد أسرته وزوجاتهم و اعراسهم....لا تهمنا ولا دخل لنا فيها...
المهم هو المردودية الحكومية و العمل على المتواصل ..
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7
16 - اوتمازيرت الثلاثاء 20 غشت 2019 - 00:20
حجز حتى قصر ايلا قديتي عليه، الشأن الخاص ماشي سوقنا فيه.
الأهم هو ترجل معنا راه تقهرنا.
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