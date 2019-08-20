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كُتّاب وآراء
العثماني ينفي حجز فنادق فخمة لحفل زواج إبنه
نفى الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية ما رُوِّجَ حول زواج نجلِ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وأورد الموقع تدوينة لمحمد عيادي، مستشار رئيس الحكومة، كتب فيها أن نجل سعد الدين العثماني، نجم الدين، تزوَّجَ بالفعل من فتاةٍ والدُها سوري الأصل، منحه الملك الراحل الحسن الثاني الجنسية المغربية منذ حوالي 60 سنة.
وأضاف الموقع، فيما نقله عن مستشار رئيس الحكومة، أن "والدة العروس مغربيةٌ، أمازيغية الأبوين، أحدهما من امتناكة نواحي تارودانت، والآخر من الريف".
ونفى عيادي، فيما نقله عنه موقع الـ"بي جي دي"، صِحَّةَ ما نشرته بعض المواقع حول "حجز فنادق فخمة لأصدقاء وعائلات العثماني"، وشدّد على عدم صحّة ذلك، مضيفا أن حفل الزفاف أُقيمَ في قاعة أفراح عادية بطنجة، وحضره فقط أصدقاء وأقارب العريسَين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
......
البلاد مشات أحمادي
يؤكد بالملموس أن الفضائح التي أثيرت مؤخرا والتي تمسه في العمق تبقى صحيحة .
وإلاّ لم هذا السكوت ؟
IL A LE DROIT DE CHOISIR SA FEMME ET FAIRE LA RECEPTION DANS LE OU LES LIEUX QUI LUI CONVIENNENT LE PLUS
C EST LUI QUI CHOISIT ET DETERMINE LE MONTANT DE SES DEPENSES SELON SES MOYENS
SON PERE NE DOIT ETRE JUGE QUE POUR LES AFFAIRES QUI LE CONCERNENT
ENCORE UNE FOIS MILLE FELICITATIONS
حياته الشخصية بما فيها أفراد أسرته وزوجاتهم و اعراسهم....لا تهمنا ولا دخل لنا فيها...
المهم هو المردودية الحكومية و العمل على المتواصل ..
الأهم هو ترجل معنا راه تقهرنا.