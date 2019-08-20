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كُتّاب وآراء
الملك يستقبل بالحسيمة مفتش القوات المسلحة
استقبل الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الثلاثاء بالإقامة الملكية بالحسيمة، الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الذي سلم للملك كتابا يحمل عنوان "القوات المسلحة الملكية، مسيرة الوفاء وروح التجديد"، الذي يبرز الجهود الملكية الموصولة لتحديث هذه المؤسسة العتيدة.
ويسلط هذا المؤلف الضوء على الجهود التي بذلها الملك، خلال الـ20 سنة الأخيرة، من أجل تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية، من خلال الحرص على تحديث تجهيزاتها وتقوية قدراتها، وتحسين ظروف عيش وعمل أفرادها، وكذا تعزيز إشعاعها على المستوى الدولي.
ويعد هذا المؤلف، الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة مكونات القوات المسلحة الملكية (الدرك الملكي، والحرس الملكي، والبحرية الملكية، والقوات الملكية الجوية ...)، تجسيدا مثاليا، يزاوج بين الصورة والكلمة، لتسليط الضوء، ولاسيما تخليد العمل المبتكر الذي يقوم به العاهل المغربي الذي ما فتئ يحرص على جعل القوات المسلحة الملكية جسما متماسكا ومثالا فاضلا للالتزام والتفاني، وجيشا احترافيا، وحديثا وذي مصداقية، ومنفتحا على محيطه القاري والدولي.
وينقسم هذا الكتاب إلى ستة فصول، يتطرق كل فصل منها إلى أنشطة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، التي تشمل مجال العمل العسكري في مختلف أبعاده.