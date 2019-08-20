24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1606:4913:3617:1120:1321:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. منْ يُطاوِلْنا يَلْقَ أُسْدًا رِهَاصًا (5.00)

  2. "بترول تالسينت" يعود إلى الواجهة .. مستثمر أمريكي ينال البراءة (5.00)

  3. أزمة نقل خانقة تطال خطوط تزنيت وجهة أكادير (5.00)

  4. صحيفة تُسَود صورة القصر الكبير .. غبار وبغال و"هجرة سرية" (5.00)

  5. أفارقة يجسدون معنى الاندماج في المجتمع المحلي لإقليم اشتوكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك يستقبل بالحسيمة مفتش القوات المسلحة

الملك يستقبل بالحسيمة مفتش القوات المسلحة

الملك يستقبل بالحسيمة مفتش القوات المسلحة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 20 غشت 2019 - 21:05

استقبل الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الثلاثاء بالإقامة الملكية بالحسيمة، الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الذي سلم للملك كتابا يحمل عنوان "القوات المسلحة الملكية، مسيرة الوفاء وروح التجديد"، الذي يبرز الجهود الملكية الموصولة لتحديث هذه المؤسسة العتيدة.

ويسلط هذا المؤلف الضوء على الجهود التي بذلها الملك، خلال الـ20 سنة الأخيرة، من أجل تحديث وتطوير القوات المسلحة الملكية، من خلال الحرص على تحديث تجهيزاتها وتقوية قدراتها، وتحسين ظروف عيش وعمل أفرادها، وكذا تعزيز إشعاعها على المستوى الدولي.

ويعد هذا المؤلف، الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة مكونات القوات المسلحة الملكية (الدرك الملكي، والحرس الملكي، والبحرية الملكية، والقوات الملكية الجوية ...)، تجسيدا مثاليا، يزاوج بين الصورة والكلمة، لتسليط الضوء، ولاسيما تخليد العمل المبتكر الذي يقوم به العاهل المغربي الذي ما فتئ يحرص على جعل القوات المسلحة الملكية جسما متماسكا ومثالا فاضلا للالتزام والتفاني، وجيشا احترافيا، وحديثا وذي مصداقية، ومنفتحا على محيطه القاري والدولي.

وينقسم هذا الكتاب إلى ستة فصول، يتطرق كل فصل منها إلى أنشطة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، التي تشمل مجال العمل العسكري في مختلف أبعاده.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.