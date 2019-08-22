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الرئيسية | مدارات | مثلي مغربي ينتقد تعامل بريطانيا مع طالبي اللجوء

مثلي مغربي ينتقد تعامل بريطانيا مع طالبي اللجوء

مثلي مغربي ينتقد تعامل بريطانيا مع طالبي اللجوء
هسبريس - وائل بورشاشن
الخميس 22 غشت 2019 - 10:20

قال عبد الرحيم الحباشي إنه هرب من المغرب منذ سنتَين، لخوفه من سجنه بسبب جنسانيّته، أي نشاطه الجنسي، مضيفا في لقاء أورده موقع بريطاني مدافع عن حقوق "مجتمع الميم"، أنه الآن "جزء من مجتمع ضخم، قدم إلى المملكة المتّحدة من أجل العيش بطريقة حقيقية، قبل أن تُساء معاملته في ظلّ نظام اللجوء البريطاني".

وذكر المتحدّث، فيما نقله موقع "بينك نيوز"، أنّ وزارة الداخلية البريطانية "تضع الناس في قلب النار"، ولا تصدّق توجّهاتهم الجنسية، أو العوائق التي يواجهها المثليون في دولهم.

وأضاف الحباشي أن السّحاقيات والمثليين ومزدوجي الميول والمتحوّلين جندريا وغيرهم من المنتمين إلى "مجتمع الميم" يُعتبَرون مجرمين في المغرب، ويعيشون في ظلِّ تهديد دائم بالعنف.

واسترسل المتحدّث: "إذا شعر النّاس في المغرب بأنّك مثلي، يمكن أن يضرِبوك وليس لك حقّ في الشّكوى". وأضاف "تكون الضحيّة في ذلك الحين، ولكنك مجرم في عين القانون لأنك مثلي".

وشدّد عبد الرحيم الحباشي على أنه والكثيرين مثله جاؤوا إلى المملكة المتّحدة بحلم "اتّباع قوس قزح؛ ولكنه نزع منهم بطريقة من الطّرق"، مؤكّدا أنّهم "في حاجة إلى حلفاء ليحقّقوا أحلامهم".

وذكر الموقع أن وزارة الداخلية البريطانية تُتَّهم، منذ فترة طويلة، بالتّقليل من جنسانيات طالبي اللجوء من مجتمع الميم، موردا تصريح نائب ديمقراطي ليبرالي، قال فيه إنّ طالبي اللجوء من "مجتمع الميم" في دائرته الانتخابية، عوملوا بأسلوب مهين للغاية، ومقلّ من الاحترام، من قبل وزارة الداخلية وقوات الحرس الحدودي".

كما أورد موقع "بينك نيوز" تقريرا أصدرته، عام 2018، "مجموعة المملكة المتحدة للمثليين والسحاقيات للهجرة في المملكة المتحدة (UKLGIG)"، وقالت فيه إنه بين عامي 2015 و2017، انخفض معدل طلبات اللجوء المقبولة، المتعلّقة بالمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيّري الهوية الجنسانية، من 39 في المائة إلى 22 في المائة.

وذكر التقرير نفسه، حسَب ما نقلَه الموقع، أن "وزارة الداخلية تُكذِّب منتمين إلى مجتمع الميم بشكل روتيني، وتتجاهَل شهادات الأصدقاء والشّركات ومنظّمات الميم، على ميول المدعين الجنسية، أو هويّتهم الجَندَريّة".

فيما تنفي الداخلية البريطانية هذه الادّعاءات، حسب "بينك نيوز"، بقولها إن "للمملكة المتّحدة سجلّا فخورا، في توفير الحماية لطالبي اللجوء الفارّين من الاضطهاد بسبب توجّههم الجنسي، وهويّتهم النّوعيّة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - دور بها يا الشي... الخميس 22 غشت 2019 - 10:43
اضحكتني كثيرا مثلي مغربي ! كنت أظن ان الشخصية عالم فلك او اختصاصي في جراحة الدماغ والنخاع الشوكي وان كلامه سيكون امرا مطاعا بحكم مهامه الوازنة ، إلا ان الشخصية عارض مؤخرة .
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37
2 - عبد اللطيف الخميس 22 غشت 2019 - 10:46
من ابتغى العزة من غير عند الله أذله الله ، الاسلام عطا الحقوق للجميع من الاشياء ذات الخصوصية مثل فراش الزوجية الى العلاقات الدولية ، واش نقبلو على اللواط والزنا باش انتوما تبقاو على خاطركم ، الله يلعن اللي مايحشم.
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30
3 - roka الخميس 22 غشت 2019 - 10:53
بسبب جنسانيته اي ميوله الجنسي ، الم يكن من الأسهل لك ان تكتب بسبب مثليته بدل التفذلك وترجمة كلمة بغير ما هو مشهور ، ثم صاحبنا هذا الذي طلب اللجؤ الى بريطانيا ، فقط فكر في الموضوع بطريقة ايجابية ما الذي اخذته معك الى بريطانيا ليقبلوا طلبك ؟ هل أخذت معك مؤهل علمي تستفيد منه بريطانيا حسب توجهات رئيس الوزراء الجديد أم ماذا ؟ راك أ صاحبي اتديتي معاك غير مؤخرتك وبريطانيا عامره بيهم طايات ولوينات
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10
4 - مرتن بري دو كيس الخميس 22 غشت 2019 - 11:05
فرحت لكونك وجدت مجتمع يحمي الفسوق ويشجع الفساد ويعين على الزنى والخبث والفسق...سبحان الله وبكل افتخار وكأنك تتحدث عن صدقة جارية او علم ينتفع به...فهاهم في الغرب .أصبحوا يشككون في ما تقوله..أصابك عن شدودك بالمغرب.. واردت اللجوء وكانك فار من بلاد حرب...فانت تريد الفضيحة في بلادك .وتريد أن تكون مؤخرتك هي وسيلة رزقك في بلاد مسلم ..فإن تسترت فقد يكون بينك وبين الله..ولكن تريد أن تشيع الفاحشة بين أبناء وطن مسلم أب عن جد..وقرآنه حرم الفساد والشدود بل شدد على عقوبة اللواط..واثر عقابه في الكتب السماوية الثلاثة....قوم لوط نزل عليهم صباحا عذاب من المولى عز وجل وأصبحوا تحت انقاض الحجر.....انشري هسبريس
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7
5 - CONTRE LA NATURE الخميس 22 غشت 2019 - 11:08
أينما تفروا فانتم محل انتقاد. خلقتم رجالا فانتفضتم على ما كتبت لكم الحياة. فلو عشتم في بلدكم وسترتم مرضكم فلن يصيبكم أي أدى. المشكل انكم تتباهون بهدا المرض. ادا ابتليتم فاستتروا. فانتم تتصارعون ضد الطبعة CONTRE LA NATURE فمن يصارع ضد التيار فهو خاسر طبعا.
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