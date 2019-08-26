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الرئيسية | مدارات | "تمثال الحصان" يقسم المغاربة .. تحفة وأفنان أم تقليد وأوثان؟

"تمثال الحصان" يقسم المغاربة .. تحفة وأفنان أم تقليد وأوثان؟

"تمثال الحصان" يقسم المغاربة .. تحفة وأفنان أم تقليد وأوثان؟
هسبريس من الرباط
الاثنين 26 غشت 2019 - 16:30

توالت التعليقات على نصب تمثال "حصان" للنّحات الكولومبي فرناندو بوتيرو بباحة متحف محمد السادس للفنّ الحديث والمعاصر، في العاصمة الرباط، استعدادا لفعاليات "بينالي الرباط" التي من المرتقب أن تنطلق في شهر شتنبر المقبل.

وفي حين رحّب بعض المعلّقين بالمبادرة قائلين إن "هذه منحوتة رائعة وفنّ جميل"، وتساءلوا "لِمَ يقتصر هذا على الرباط فقط؟"، أو دعوا إلى "تأثيث الساحات والفضاءات العامة والمدارات في المدن بهذه التحف الفنية، عوض غرس النخيل والإسمنت المسلَّح وزرع الكآبة في النفوس"، قال آخرون إن ما تمّت إقامته "تماثيل وأوثان قبيحة ومخيفة ومنفرة، وفقط تقليد أعمى للغربيين الذين لم يتقدموا بنحت التماثيل والرسم والموسيقى والغناء والرقص، بل تقدموا بالأخذ بالعلوم والأسباب والقوانين الفيزيائية التي أودعها الله في كونه، وبإقامة العدل في أوطانهم".

وذكر معلّقون أن للواقع أولويات يأتي الفن في آخرها، وهي الصحة والتعليم والشغل والسكن، مضيفين أن "ترك شعب جاهلا عاطلا بدون تكوين ولا رعاية صحية ثم التحدّث معه عن الفن فهذه قمة السخرية". فيما استحضر آخرون كون "موقف الدين معروفا من تجسيد خلق الله"، وزادوا: "نحن بلد إسلامي"، أو فضّلوا "لو تمّ ذلك في معرض" لا في الشارع العام.

ويرى محمد الفيزازي، فقيه سلفي، أن "الأعمال العامّة التي تخصّ الأمة لا يُستفتَى فيها الأشخاص، بل المجلس العلمي الأعلى هو الذي يُفتِي فيها، ويرى ما يرى"، مضيفا في تصريح لهسبريس أن "المسألة عندما تتعلّق بقضية شعب ودولة وأمّة فهناك مؤسّسة رسمية يخوّل إليها الإفتاء في مثل هذه القضايا العامّة، والقضايا الوطنية التي تهمّ الرأي العام".

وقد أثار موضوع التماثيل في الفضاء العام جدلا بالمغرب في وقت سابق، مع طلب محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فتوى حول تشييد تمثالين لابن بطوطة وهرقل من المجلس العلمي الأعلى، وهو ما قوبل باستنكار بعض النشطاء المغاربة، كما رافق جدلٌ دعوة وزير الثقافة الأسبق بنسالم حميش إلى إقامة تماثيل لشخصيات وعظماء البلاد في ساحات مدن مغربية، مثلما هو موجود في بلدان عربية وأوروبية أخرى.

وكتب بنسالم حميش حينها قائلا إنه يفصلنا نصف قرن ونيّف عن فتوى محمد بن الحسن الحجوي بإجازة نَصْبِ تماثيل في الأمكنة العمومية، ظنا منه أن عملا تحسينيا مثل هذا لا يعارض الشرع الإسلامي في شيء. وأضاف الأكاديمي أن "ليس هناك أيّ تنافٍ شرعي بين الدين ونصب التماثيل، ما دامت لا تعبد ويتوسل إليها من دون ربِّ العالمين"، قبل أن يتساءل مستنكرا: أليس من المفارقة، بل النفاق، أن تخلوَ فضاءاتنا البرانية من التماثيل والنصب، وأن نجدها قائمة داخل بعض متاحفنا، التي نذكر منها الأقرب للزيارة، متحف الآثار بالرباط؟".

وكان فقيه النوازل الراحل عبد الباري الزمزمي قد ردّ على طلب حميش الموَجَّه إلى فقهاء المغرب بقوله إن "إقامة التماثيل حرام قطعا في الشريعة الإسلامية تحت أي مبرر كان"، ثم استرسل موضّحا: "صناعة التماثيل حرمها الدين، ولم يُرخص سوى مجسمات لعب الأطفال"، و"دعوة حميش بإقامة تماثيل لشخصيات بارزة في مختلف الساحات والأماكن العمومية بالمدن المغربية باطلة ولا سند لها شرعا.. وإثارة الموضوع وتوجيه الطلب إلى الفقهاء وعلماء الدين غير ذات جدوى، لأن الحكم الشرعي واضح في هذا الباب"، مستحضرا مبدأ سدّ الذّرائع، الذي يتجسّد هنا في "الخشية من تحوُّلِ تلك التماثيل إلى أوثان تُعبد من دون الله تعالى، من خلال تعظيمها وتوقيرها وتقديسها".

من جهته، سبق لأحمد الريسوني، فقيه مقاصدي، أن قال إن لا مانع في نصب التماثيل في الساحات والحدائق والمنتزهات، مضيفا في محاضرة مسجَّلة أن هناك من يحدّد شروطا يجب أن تكون عليها هذه المجسّمات مثل أن تكون نصفيّة؛ في حين أن الإشكال، حسبه، وارد في البيوت وأماكن الصلاة، عندما تتعلّق بالإنسان فقط لأنّهُ اتُّخِذَ معبودا من دون الله، أمّا الحيوانات وغيرها من الكائنات فلا إشكال في نحتها وتجسيمها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - Mann الاثنين 26 غشت 2019 - 16:38
المسلمون لو لم يحرموا بغباء التماثيل لكان المغرب و الأندلس يزخران الان بأعظم التحف .. و لا زلنا مستمرين في غباءنا
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26
2 - مغربي الاثنين 26 غشت 2019 - 16:41
المغاربة تحتاج إلى عدل حقيقي، تربية مدرسية عادلة، اعتناء صحي انساني ومساواة في المعيشة اليومية. يعني البلد يحتاج إلى قرارات وحلول حقيقية ومدروسة. هنا ينطبق المثل على هذا الفعل المشين: الغراب جايقلد مشيت الحمامة وهو ينسا على مشيتو. هذه كلها كماليات تأتي بعد الخبز والتعليم والصحة للجميع.
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0
3 - مغريي الاثنين 26 غشت 2019 - 16:49
صحيح ليس بحاجة لنا بهذه الأوثان العصور الجاهلية الذي حاربها الإسلام لتحيوها لنا لا قيمة لنا بها نريد جنة خضراء من أصناف الاغراس تبهج قلوبنا اتقوا الله فينا يا مسؤولين ستسألون.
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-25
4 - راي الخاص الاثنين 26 غشت 2019 - 16:53
صراحة لم يعجبني. و حتى انه لا يشبه الحصان. افضل مكانه شجرة او نخلة تعطي الاوكسجين و تريح النظر. صراحة لم يعجبني تماما . اشكال قد تفزع الصغار و الرضع.
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-15
5 - مول القوق الاثنين 26 غشت 2019 - 16:55
تمثال رائع وددت لو انه كان لأحد الفنانين المغاربة او العرب كان أفضل من أن يكون لفنان اجنبي فنحن ايضا لدينا فنانين في مستوى عالي علينا فقط الاهتمام بهم و أيضا وددت لو ان هذه التماثيل الفنية تملئ الساحات في جميع المدن المغربية
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21
6 - محمد الاثنين 26 غشت 2019 - 16:56
واش العام اللي جا تلقانا مناقشين علا والو
ديرو حتى هو هبل
راه هد موضوع صافي سالا من 1400 عام مبقاش اللي يعبد الاوثان
الان ولات تحف فنية
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31
7 - cognito الاثنين 26 غشت 2019 - 17:01
تفنن شيوخ الإسلام في حشر أنوفهم في أصغر تفاصيل الحياة
العامة والخاصة لمجتمعاتنا، وما زالوا يصدرون الفتاوي الواحدة
تلو الأخرى، وما زال المجهلون من الشعوب يستشيرونهم في أتفه
الأمور، فقاموا عبر العصور بتحريم الرسم، التصوير، الموسيقى،
الفنون، الفلسفة، الطباعة، القهوة، التلفزيون، الهاتف،
البنطلون وغيره الكثير مما لا يخطر ببالكم.
ورغم هذا فهم اليوم أول من يستخدم كل ما حرموه سابقا،
من فضائيات ومجلات وتصوير وهواتف نقالة، ، وها نحن نراهم اليوم
يحاربون الحرية الفكرية، والعلمانية، ويشيطنون كل مختلف،
يستعملون كل وسائل القمع والإرهاب، يعتقلون ويقتلون
الملحدين والمفكرين والمجددين، ولكن نقول لهم، لن تفلحوا، لقد
تخطتكم البشرية، ولن تستطيعوا منع وحجر وكبت الأفكار،
تطلقون فتاوي التكفير والردة والتحريض، الوعي
يزداد رغما عنكم، والمجتمعات ستلفظكم، ستتعفن فتاويكم
مع أفكاركم الحجرية، ولن يبقى منها إلا مادة للتندر والسخرية،
وكلما ابتعد المجتمع عن دجلكم وقبحكم، كلما ازداد فيه الجمال
والفن والعلم والتطور، ارجعوا إلى جحوركم فلا أحد يحتاجكم،
والتنوير مستمر، والتغيير يحصل ولن تفلحوا في إيقافه، لن
توقفوا الطوفان.
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9
8 - sefrioui الاثنين 26 غشت 2019 - 17:04
اخواني ليس هناك اولويات. الكل مهم في تكوين وتثقيف وتربية الشعوب. يجب على كل القطاعات ان تشمر على سواعدها بتفان واخلاص وحب للوطن من اجل الرقي بنا ان شاء الله.
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3
9 - ابداع رائع الاثنين 26 غشت 2019 - 17:06
تحفة فنية رائعة ليس باستطاعة احد اتقانها,اتمنى ان تساهم المدرسة في زرع الاحساس الفني لدى الاطفال.العباقرة يخترعون ويبدعون والهروي والكلاخ يحرمون
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6
10 - انتم من اهل ابو جهل الاثنين 26 غشت 2019 - 17:08
انما الاعمال بالنيات. يا قوم خليوا الفنانين و المبدعين يرسمو ويبدعو في شوارع المغرب التي أصبحت بدون حياة مليئة بالفراشة و الفراغ. خليوا ترجع الحياة بشوارع ومدن وقرى المغرب التي أصبحت مليئة بالجدران و الفساد و القتل و الجريمة. أما من يتكلم عن الاوثان اقول له اذهب للعيش مع قريش وابو جهل لأنكم من ذرية وأهل ابو جهل.
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4
11 - الياس الاثنين 26 غشت 2019 - 17:08
سبحان الله عيش نهار تسمع اخبار
قطع فنية في الساحات ثتير جدلا في المغرب الى درجة طلب من المجلس العلمي الديني فتوى في شانها ؟؟
هذا الناس ما بانش ليهم غير التماثيل في الشارع ما بانش ليهم الصور التي تنتشر في كل مكان هي ايضا يجري عليها ما يجرى على التماثيل ... اعتقد ان الخوض في مثل هذه الامور ليس امرا جيدا لانه سيدخلنا في متاهات لا حصر لها .
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4
12 - اهل ابو جهل لازالو بيننا الاثنين 26 غشت 2019 - 17:08
انما الاعمال بالنيات. يا قوم خليوا الفنانين و المبدعين يرسمو ويبدعو في شوارع المغرب التي أصبحت بدون حياة مليئة بالفراشة و الفراغ. خليوا ترجع الحياة بشوارع ومدن وقرى المغرب التي أصبحت مليئة بالجدران و الفساد و القتل و الجريمة. أما من يتكلم عن الاوثان اقول له اذهب للعيش مع قريش وابو جهل لأنكم من ذرية وأهل ابو جهل.
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1
13 - Le revolté الاثنين 26 غشت 2019 - 17:12
الأوثان هم كل من يتعايش معنا بأجسام آدمية وعقول مٌتحجِّرة بإسم الدين والعقيدة.
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4
14 - مغربي الاثنين 26 غشت 2019 - 17:13
منحوتة جميلة ونتمنى أن يغزو هذا النوع من الفن ساحاتنا العمومية بدل التلوث البصري المنتشر، وكفانا فتاوى رجعية
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2
15 - sefrioui الاثنين 26 غشت 2019 - 17:16
غريب اننا وبعد 1400 سنة لا زلنا نناقش اشياء حسم في التعامل معها. اما الان فهي تعبير فني يزين الساحات والأحياء والمدن وربما المنازل. يحب ان نشجع الفن والفنانين...
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2
16 - توناروز الاثنين 26 غشت 2019 - 17:17
ابن رشد تبعه مشايخ السوء وحرضو السلطان عليه و احرقوا كتبه القيمة واحتفظ بها الغرب
وقرات كان من يهرب تلك الكتب في القوارب لاوروبا
و تدرس اليوم في مختلف ااجامعات العالمية
فاحترق معها العالم الاسلامي ليومنا هادا
نتمنى الاهتمام بالعلوم و الفلسفة الطريق الوحيد للتقدم
اما المشايخ الله يسامحكم
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2
17 - نبيل الاثنين 26 غشت 2019 - 17:18
صاف خاصنا غير الحصان او لمتاحف
المغرب ضربه سكتة قلبية فالسبيطارت والإدارات .التجارة .الناس عيشة تحت خط الفقر
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-2
18 - مواطن الاثنين 26 غشت 2019 - 17:18
هذا المشكل مطروح من زمان .مشكل الثماتيل في الساحات العمومية للرموز وطنية علمية و ادبية .
اخر مشكل هو عندما ارادت الدولة ان تقوم بنصب تمثال للرحالة ابن بطوطة و لكن بعض العوام و الفقهاء لم يقبلوا الامر و جمد الامر و قد سبق لوزير الثقافة في حكومة السابقة قبل 2011 ان طالب بسماح بوضع نصب لبعض الادباء و العلماء و المفكرين المغاربة في بعض الساحات العمومية و لكن ووجه بالرفض من علماء الدين و اسلاميي العدالة و التنمية و العدل و الاحسان و كذلك من المواطنين
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-1
19 - Samir الاثنين 26 غشت 2019 - 17:19
الجهل بالأشياء هو من يجعل ان مجرد تمثال قد يحدث ضجه.
اما من ناحية العبادات هناك من يعبد الاوثان وهناك من يعبد اشياء لم يراها قط.
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0
20 - Adnane الاثنين 26 غشت 2019 - 17:23
عبادة الاوثان حرام في الدين وليست الأوثان نفسها. كفى من التخلف والجهل
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0
21 - الدكالي الاثنين 26 غشت 2019 - 17:24
من يرفض مثل هذه الرسومات عليه ان يتخلى عن ركوب السيارة والحافلة فهي ايضا اوثان وبلا روح ويعبدها الانسان ويسعى لكسبها وتراه يقوم بالاهتمام بها وغسلها . هل المغرب وصل لقمة "الكلاخ" حتى اصبح اناسه يناقشون تماثيل ترى دول العالم تتباهى بها في ساحاتها وفي شواطئها وفي مدنها بينما نحن نتباهى بالجهل والخرافة وعبادة النفايات والازبال
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22 - Observateur الاثنين 26 غشت 2019 - 17:25
حذار من بعض عبدة الأوثان ان يقوموا بعبادة الحصان في عاصمة المغرب، هل هناك عاقل يقول مثل هذا الكلام في القرن 21
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23 - SamirUsa الاثنين 26 غشت 2019 - 17:26
شعب متخلف ... بزاف عليكم الفن و التقافة ... ماتستاهلوش ، ماشي ديال وجهكم . إنتهى .
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24 - vivoenspain الاثنين 26 غشت 2019 - 17:28
إللي ما عجبوشي الثمثال يشد عينو ملي يدوز. من حداه غمض عينك اصحبي راه كاين بزاف لي عجبهم و كل مرة تمثال و مرة تحفة ومرة شجرة حتى يعمر الواد و نديروا للناس و الأجانب ما يزورو و يشفوا فالمغرب راه ما عندنا والو والو مدينة مالقة وحدها بها من التماثيل و التحف اكبر من جميع الدول العربي و الاسلامية فيق و عيق
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25 - صهيل الخيل الاثنين 26 غشت 2019 - 17:32
لا يوجد في القرأن مايمنع الثماتيل أو الرسم والموسيقى والغناء والثمتيل. فقط الشيوخ فسروا بعض الأيات حسب تأويل يخدم اهواءهم وايديولوجتهم لضرب ونسف المذهب المخالف.أما الحديث فلا يأخد به لأنه نسبة كبيرة منه تفوق التصور موضوعة وليست اقوال الرسول.كيف لم تصلنا خطب صلاة الجمعة التي أتلاها الرسول ووصلتنا أحاديث تتحدث عن الصغيرة الكبيرة
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26 - hassan benmohamed الاثنين 26 غشت 2019 - 17:33
العقول المتنورة تناقش الافكار والعقول الصغيرة تنافش الاشخاص والاوثان الفن والفنون الجميلة لا تناقش الا في المجتمعات المتقدمة اما مجتمعنا المتخلف فلازال يعيش افكار العصر الحجري البائد يقول الشاعر اليا ابو ماضي .
والدي نفسه بغير جمال /// لايرى في الوجود شيئا جميلا..
حللوا وناقشوا.
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