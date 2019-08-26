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كُتّاب وآراء
"تمثال الحصان" يقسم المغاربة .. تحفة وأفنان أم تقليد وأوثان؟
توالت التعليقات على نصب تمثال "حصان" للنّحات الكولومبي فرناندو بوتيرو بباحة متحف محمد السادس للفنّ الحديث والمعاصر، في العاصمة الرباط، استعدادا لفعاليات "بينالي الرباط" التي من المرتقب أن تنطلق في شهر شتنبر المقبل.
وفي حين رحّب بعض المعلّقين بالمبادرة قائلين إن "هذه منحوتة رائعة وفنّ جميل"، وتساءلوا "لِمَ يقتصر هذا على الرباط فقط؟"، أو دعوا إلى "تأثيث الساحات والفضاءات العامة والمدارات في المدن بهذه التحف الفنية، عوض غرس النخيل والإسمنت المسلَّح وزرع الكآبة في النفوس"، قال آخرون إن ما تمّت إقامته "تماثيل وأوثان قبيحة ومخيفة ومنفرة، وفقط تقليد أعمى للغربيين الذين لم يتقدموا بنحت التماثيل والرسم والموسيقى والغناء والرقص، بل تقدموا بالأخذ بالعلوم والأسباب والقوانين الفيزيائية التي أودعها الله في كونه، وبإقامة العدل في أوطانهم".
وذكر معلّقون أن للواقع أولويات يأتي الفن في آخرها، وهي الصحة والتعليم والشغل والسكن، مضيفين أن "ترك شعب جاهلا عاطلا بدون تكوين ولا رعاية صحية ثم التحدّث معه عن الفن فهذه قمة السخرية". فيما استحضر آخرون كون "موقف الدين معروفا من تجسيد خلق الله"، وزادوا: "نحن بلد إسلامي"، أو فضّلوا "لو تمّ ذلك في معرض" لا في الشارع العام.
ويرى محمد الفيزازي، فقيه سلفي، أن "الأعمال العامّة التي تخصّ الأمة لا يُستفتَى فيها الأشخاص، بل المجلس العلمي الأعلى هو الذي يُفتِي فيها، ويرى ما يرى"، مضيفا في تصريح لهسبريس أن "المسألة عندما تتعلّق بقضية شعب ودولة وأمّة فهناك مؤسّسة رسمية يخوّل إليها الإفتاء في مثل هذه القضايا العامّة، والقضايا الوطنية التي تهمّ الرأي العام".
وقد أثار موضوع التماثيل في الفضاء العام جدلا بالمغرب في وقت سابق، مع طلب محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، فتوى حول تشييد تمثالين لابن بطوطة وهرقل من المجلس العلمي الأعلى، وهو ما قوبل باستنكار بعض النشطاء المغاربة، كما رافق جدلٌ دعوة وزير الثقافة الأسبق بنسالم حميش إلى إقامة تماثيل لشخصيات وعظماء البلاد في ساحات مدن مغربية، مثلما هو موجود في بلدان عربية وأوروبية أخرى.
وكتب بنسالم حميش حينها قائلا إنه يفصلنا نصف قرن ونيّف عن فتوى محمد بن الحسن الحجوي بإجازة نَصْبِ تماثيل في الأمكنة العمومية، ظنا منه أن عملا تحسينيا مثل هذا لا يعارض الشرع الإسلامي في شيء. وأضاف الأكاديمي أن "ليس هناك أيّ تنافٍ شرعي بين الدين ونصب التماثيل، ما دامت لا تعبد ويتوسل إليها من دون ربِّ العالمين"، قبل أن يتساءل مستنكرا: أليس من المفارقة، بل النفاق، أن تخلوَ فضاءاتنا البرانية من التماثيل والنصب، وأن نجدها قائمة داخل بعض متاحفنا، التي نذكر منها الأقرب للزيارة، متحف الآثار بالرباط؟".
وكان فقيه النوازل الراحل عبد الباري الزمزمي قد ردّ على طلب حميش الموَجَّه إلى فقهاء المغرب بقوله إن "إقامة التماثيل حرام قطعا في الشريعة الإسلامية تحت أي مبرر كان"، ثم استرسل موضّحا: "صناعة التماثيل حرمها الدين، ولم يُرخص سوى مجسمات لعب الأطفال"، و"دعوة حميش بإقامة تماثيل لشخصيات بارزة في مختلف الساحات والأماكن العمومية بالمدن المغربية باطلة ولا سند لها شرعا.. وإثارة الموضوع وتوجيه الطلب إلى الفقهاء وعلماء الدين غير ذات جدوى، لأن الحكم الشرعي واضح في هذا الباب"، مستحضرا مبدأ سدّ الذّرائع، الذي يتجسّد هنا في "الخشية من تحوُّلِ تلك التماثيل إلى أوثان تُعبد من دون الله تعالى، من خلال تعظيمها وتوقيرها وتقديسها".
من جهته، سبق لأحمد الريسوني، فقيه مقاصدي، أن قال إن لا مانع في نصب التماثيل في الساحات والحدائق والمنتزهات، مضيفا في محاضرة مسجَّلة أن هناك من يحدّد شروطا يجب أن تكون عليها هذه المجسّمات مثل أن تكون نصفيّة؛ في حين أن الإشكال، حسبه، وارد في البيوت وأماكن الصلاة، عندما تتعلّق بالإنسان فقط لأنّهُ اتُّخِذَ معبودا من دون الله، أمّا الحيوانات وغيرها من الكائنات فلا إشكال في نحتها وتجسيمها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
ديرو حتى هو هبل
راه هد موضوع صافي سالا من 1400 عام مبقاش اللي يعبد الاوثان
الان ولات تحف فنية
العامة والخاصة لمجتمعاتنا، وما زالوا يصدرون الفتاوي الواحدة
تلو الأخرى، وما زال المجهلون من الشعوب يستشيرونهم في أتفه
الأمور، فقاموا عبر العصور بتحريم الرسم، التصوير، الموسيقى،
الفنون، الفلسفة، الطباعة، القهوة، التلفزيون، الهاتف،
البنطلون وغيره الكثير مما لا يخطر ببالكم.
ورغم هذا فهم اليوم أول من يستخدم كل ما حرموه سابقا،
من فضائيات ومجلات وتصوير وهواتف نقالة، ، وها نحن نراهم اليوم
يحاربون الحرية الفكرية، والعلمانية، ويشيطنون كل مختلف،
يستعملون كل وسائل القمع والإرهاب، يعتقلون ويقتلون
الملحدين والمفكرين والمجددين، ولكن نقول لهم، لن تفلحوا، لقد
تخطتكم البشرية، ولن تستطيعوا منع وحجر وكبت الأفكار،
تطلقون فتاوي التكفير والردة والتحريض، الوعي
يزداد رغما عنكم، والمجتمعات ستلفظكم، ستتعفن فتاويكم
مع أفكاركم الحجرية، ولن يبقى منها إلا مادة للتندر والسخرية،
وكلما ابتعد المجتمع عن دجلكم وقبحكم، كلما ازداد فيه الجمال
والفن والعلم والتطور، ارجعوا إلى جحوركم فلا أحد يحتاجكم،
والتنوير مستمر، والتغيير يحصل ولن تفلحوا في إيقافه، لن
توقفوا الطوفان.
قطع فنية في الساحات ثتير جدلا في المغرب الى درجة طلب من المجلس العلمي الديني فتوى في شانها ؟؟
هذا الناس ما بانش ليهم غير التماثيل في الشارع ما بانش ليهم الصور التي تنتشر في كل مكان هي ايضا يجري عليها ما يجرى على التماثيل ... اعتقد ان الخوض في مثل هذه الامور ليس امرا جيدا لانه سيدخلنا في متاهات لا حصر لها .
وقرات كان من يهرب تلك الكتب في القوارب لاوروبا
و تدرس اليوم في مختلف ااجامعات العالمية
فاحترق معها العالم الاسلامي ليومنا هادا
نتمنى الاهتمام بالعلوم و الفلسفة الطريق الوحيد للتقدم
اما المشايخ الله يسامحكم
المغرب ضربه سكتة قلبية فالسبيطارت والإدارات .التجارة .الناس عيشة تحت خط الفقر
اخر مشكل هو عندما ارادت الدولة ان تقوم بنصب تمثال للرحالة ابن بطوطة و لكن بعض العوام و الفقهاء لم يقبلوا الامر و جمد الامر و قد سبق لوزير الثقافة في حكومة السابقة قبل 2011 ان طالب بسماح بوضع نصب لبعض الادباء و العلماء و المفكرين المغاربة في بعض الساحات العمومية و لكن ووجه بالرفض من علماء الدين و اسلاميي العدالة و التنمية و العدل و الاحسان و كذلك من المواطنين
اما من ناحية العبادات هناك من يعبد الاوثان وهناك من يعبد اشياء لم يراها قط.
والدي نفسه بغير جمال /// لايرى في الوجود شيئا جميلا..
حللوا وناقشوا.