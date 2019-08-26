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الرئيسية | مدارات | المغرب يحطّم الأرقام القياسية في موسوعة "غينيس"

المغرب يحطّم الأرقام القياسية في موسوعة "غينيس"

المغرب يحطّم الأرقام القياسية في موسوعة "غينيس"
أمين البصري
الاثنين 26 غشت 2019 - 22:25

نال المغرب نصيبا من الأرقام القياسية المسجلة في "سلسلة كتب موسوعة غينيس للأرقام القياسية"، باعتبارها السلسلة الأكثر مبيعا في العالم على الإطلاق.

ويتمثل حضور المغرب في هذه السلسلة من خلال الأرقام القياسية الصادرة في إصدارات 2019، 2018، 2017، 2013.

ففي الصفحة 32 من موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2019، تتم الإشارة إلى أنه تم العثور على بقايا عظام وجه وفك لـHomo Sapiens يرجع تاريخها إلى 315.000 سنة تقريبا، في جبل إرحود في المغرب، وهو ما يدل على أن Homo Sapiens عاشوا قبل 100.000 سنة مما كان يعتقد سابقا.

وفي إصدار 2018، وتحديدا في الصفحة 108 من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تمّ تسجيل أكبر إبريق شاي في العالم يبلغ طوله أربعة أمتار، ويصل قطره في أوسع جزء من بطنه إلى 2.58 متر، صنعته شركة "سلطان للشاي" المغربية، وعُرض إبريق الشاي المذكور في مدينة مكناس بتاريخ 27 أبريل 2016، ويزن هذا الإبريق الضخم حوالي 1200 كيلوغرام. وقد تم، من أجل تدشينه، تحضير 1500 لتر من الشاي باستعمال 3 كيلوغرامات من النعناع.

وفي الصفحة 89 من إصدار موسوعة غينيس للأرقام القياسية لسنة 2017، تم تسجيل أقدم جامعة في العالم لا تزال تعطي دروسا للطلاب، وهي جامعة القرويين التي تأسست بمدينة فاس سنة 859 م.

وتضمن إصدار سنة 2013، وبالضبط في الصفحة 132 من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تسجيل أطول مئذنة في العالم، وهي مئذنة مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر.

وجاء ضمن المعطيات ذاتها أن المسجد بُني بين سنتي 1986 و1993، بلغت تكلفته 5 مليارات درهم (574 مليون دولار)، ويمكن للمسجد استيعاب 25.000 من المصلين في قاعة الصلاة التي تحوي سقفا قابل للسحب، إضافة إلى 80.000 مصلٍّ آخر في محيط المسجد.

وأشار الإصدار ذاته إلى أن جانبا من هذا المسجد يقع فوق البحر، وهذا مستوحى من الآية القرآنية الكريمة: "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ" (سورة هود الآية السابعة).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - jaloul الاثنين 26 غشت 2019 - 22:34
و اخر بلد فمجال الصحة، نساوها!!!
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73
2 - محمد الاثنين 26 غشت 2019 - 22:36
فاش في الخاويات لا ينقصنا الا ان نصنع اكبر حاويات القمامة عوض التطهير والتصفية و الابداع في شتى المجالات و لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
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51
3 - MOGADORIST الاثنين 26 غشت 2019 - 22:40
شيء رائع أن تكون لنا أرقام قياسية في موسوعة غينيس والأروع من ذالك هو أن يكون لنا منصبا متقدما في الصحة والتعليم لا في اباريق الشاي و شكرا
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4 - aratif الاثنين 26 غشت 2019 - 22:42
اكبر براد واكبر اومليط المغرب خاصو غا اكبر كوميرة...
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48
5 - كمال الاثنين 26 غشت 2019 - 22:45
مع الأسف المغرب يحطم الأرقام القياسية في الأمور الجمالية فقط...أما تحطيم الأرقام في تحسين أوضاع المواطنين فالمغرب دائما يتذيل الترتيب...
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38
6 - mohamed الاثنين 26 غشت 2019 - 22:47
كثرة الهم.. كتضحك اليابان و ألمانيا يفتخرون بأكبر عدد براءات اختراع و الصين تفتخبر بأكبر عدد من الروبوتات و نحن بأكبر براد اتاي لا حول ولا قوة الا بالله
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44
7 - مغترب الاثنين 26 غشت 2019 - 22:54
كلها اشياء لا تنفع البشرية بشيء
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8 - ber nour الاثنين 26 غشت 2019 - 22:55
شي جميل لاكن لو صرف داك المبلغ بدل المسجد إلى التعليم لاصنعنا جبل متقف 547مليون دولار في زمن 1993 لا يستهان به والله ولي التوفيق
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17
9 - بلاد البهجة قديما الاثنين 26 غشت 2019 - 22:56
الخجل كل الخجل من هذه الإنجازات البئيسة التي تدل على التردي والانحدار والسقوط نحو الهاوية، بئس الإنجازات، "براد اتاي" اللهم إن هذا لمنكر..
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10 - مدوخ ممتاز الاثنين 26 غشت 2019 - 22:59
المغرب العزيز محطم للارقام القياسية اغلى فريق وطني وطاقم ونتيجة مدلة المغرب اكبر امليط صنع بمراكش اكبر كسكس وصناعتنا الثقيلة لا تتجاوز صناعة المجمر والطاجين كما ان النضام استغرق عشرين سنة من الاصلاحات التي انتهت بالتراجع على ما كنا بلدنا غريب وشعب عجيب ونضام عجب العجاب انشري يا هيسبرس من فضلكم
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11 - مرتن بري دو كيس الاثنين 26 غشت 2019 - 23:00
يا ريث لو كانت الأرقام القياسية كانت في التعليم والصحة.وعدم البطالة بتشغيل الشباب..وعدم الهدر المدرسي في القرى..ومع هذا النظام الجديد سيكون حتى في المدن...يا ريت يوما نسمع أن بحثا جامعيا مغربيا أصبح ينتفع به في العالم (كيفما كان البحث .وفي اي مادة ) يا ريت نسمع يوما أن المغرب أصبح من الدول بدون رشوة.بدون محسوبة.بدون زبانية ولا اباك صاحبي. ...يا ريت ينقشع الضباب المسدل عل مغربنا الحبيب ويظهر الفاسدين وخونة الله الشعب والوطن والملك...نتمنى ان تكون ارقام جنيس ببلادنا في أشياء علمية وتفوقات لشبابنا من بين شباب العالم ...وليست في أطباق كسكسو..وبراد الشاي
..وكاران.....
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