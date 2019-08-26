24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. إتلاف الممتلكات العمومية (5.00)

  2. تزيين جدران مارينا (5.00)

  3. طفل يتسلق جبل توبقال (5.00)

  4. جاذبية استقطاب الشركات‬ تضع المغرب في صدارة الدول المغاربية (5.00)

  5. اليأس والبطالة يوحدان شباب إقليم زاكورة .. وأوروبا "الجنة المفقودة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | نشطاء مغاربة: بناء نصب "هولوكوست" اختراق خطير واحتلال مبطّن

نشطاء مغاربة: بناء نصب "هولوكوست" اختراق خطير واحتلال مبطّن

نشطاء مغاربة: بناء نصب "هولوكوست" اختراق خطير واحتلال مبطّن
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 26 غشت 2019 - 20:30

أعلن نشطاء مغاربة عن رفضهم الشّديد لتعاطي السّلطات المغربية مع مشروع بناء أكبر نصب تذكاري للهولوكوست في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مدينة مراكش، إذ وصفوا تشييد هذه المعلمة التي ستخصّص للتّعريف بأهوال المحرقة بـ"اختراق خطير وغير مسبوق للأراضي المغربية واحتلال مبطّن يستهدفُ الهوية المحلية".

وبدأت أعمال البناء في ورش أول نصب تذكاري للمحرقة في شمال إفريقيا في 17 يوليوز الماضي، في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، في اتجاه مدينة ورززات.

وأكّد أوليفي بينكوفسكي، مؤسّس ورئيس المنظمة الألمانية، لصحيفة جيروزاليم بوست، أنّ "النصب التذكاري الآخر الوحيد للهولوكوست في القارة الإفريقية موجود في جنوب إفريقيا".

ويصفُ خالد السفياني، رئيس مجموعة العمل من أجل فلسطين، ورش بناء النّصب التذكاري بـ"الفضيحة الكبرى" التي تخدش صورة المغرب. وقال: "يجب وقف بناء هذا النّصب المشؤوم، وعلى المسؤولين أن يقدّموا تفسيراً واضحاً ومستعجلاً لما يجري".

وأضاف السّفياني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "مؤسّس المنظمة الألمانية التي تقفُ وراء هذا النّصب التّذكاري لا ينفِي انتماءه إلى الماسونية العالميّة المعروفة باخْتراقاتها للمجتمعات".

وأشارَ رئيس مجموعة العمل من أجل فلسطين إلى أنّه "في وقت يتخلّص فيهِ العالم من الابتزاز الصّهيوني فيما يتعلّق بمحرقة الهولوكوست يأتي حديث عن بناء نصب لليهود في مراكش".

وأوضح النّاشط المغربي أنّه "في وقت يرتفع فيه مستوى الإجرام الصهيوني يأتي هذا النّصب التّذكاري الذي يرومُ تدريس موضوع الهولوكوست؛ لكنّهُ يسعى إلى أهداف خبيثة من بينها إعادة موضوع المحرقة إلى الواجهة بعدما أصبح يتهاوى على المستوى العالمي".

وشدّد السّفياني على أنّ "تشييد هذا النّصب يمثّل عملية اختراق خطيرة وغير مسبوقة، لأنّ المسألة لا تتوقف عند بناء نصب تذكاري؛ بل إن الأمر يتعلق باحتلال جزء من الأراضي المغربية لبناء ملحقة تابعة للكيان الصهيوني".

من جانبه، أورد النّاشط محمد النويني أنّ أكذوبة الإبادة الجماعية "الهولوكوست"، التي يدّعي اليهود بأنهم تعرضوا لها من قبل النّازيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية، أُثبِت وبالأدلة القاطعة الاستحالة الهندسية لغرف الغاز التي زعموا أنهم أُحرقوا فيها".

وأشار النويني إلى أنّ "الحديث عن إقامة مجسّم للهولوكوست بنواحي مراكش يشكل من جهة مساهمة كاملة الأركان في جريمة الترويج لهذا التزوير السخيف للتاريخ ولأسطورة "الهولوكوست، ومن جهة أخرى يمثل شكلا تطبيعيا مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين وللمسجد الأقصى، والذي سفك دماء ألاف الأبرياء بدون موجب حق ولا قانون.

ويرى النويني أنّ الهدف من إشاعة هذه الكذبة هو خدمة مصالح الدول الاستعمارية، وخاصة بريطانيا التي كانت تقتضي الترويج لشائعات حول المجازر النازية بحق اليهود؛ لأسباب تتعلق بالرغبة في ترحيل اليهود إلى فلسطين لإقامة دولة لهم وكسب تعاطف العالم معهم.

ولفت النّاشط الانتباه إلى أن عدد ضحايا الحرب العالمية 59 مليون قتيل، لكنّه تم الترويج لمقتل 6 ملايين من اليهود فقط حسب زعمهم دونما الحديث عن باقي ضحايا الحرب والذي يقدر عددهم بـ 53 مليون قتيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.