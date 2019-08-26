24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/08/2019
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟
- زراعة الأعشاب الطبية
- إتلاف الممتلكات العمومية
- أي حضور للأمازيغية في السياسة اللغوية الجديدة؟
- منتزه سياحي يقاسي .. فوضى وعشوائية تفقآن عين فيتال بإفران
- محنة الماء الشروب تعمق جراح سكان جماعة تسكدلت بإقليم اشتوكة
منتزه سياحي يقاسي .. فوضى وعشوائية تفقآن عين فيتال بإفران (5.00)
العمل التطوعي في المغرب .. تراجع الوتيرة وغياب الدعم الرسمي (5.00)
جاذبية استقطاب الشركات تضع المغرب في صدارة الدول المغاربية (5.00)
- نصب تذكاري يستحضر أرواح "ضحايا الهولوكوست" بنواحي مراكش - (143)
- حقوقيون يستنكرون تخليّ الزفزافي ورفاقه عن الجنسية المغربية - (140)
- سرقة مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية من فيلا رئيس مجلس المستشارين - (106)
- منتزه سياحي يقاسي .. فوضى وعشوائية تفقآن عين فيتال بإفران - (63)
- "أولياء التلاميذ": ظاهرة "الميز" تنتشر بالمدارس الخاصة في المغرب - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الملك يصف خوان كارلوس الأول بـ"الصديق الكبير"
الاثنين 26 غشت 2019 - 17:10
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل المملكة الإسبانية السابق، الملك خوان كارلوس الأول، وذلك على إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له على مستوى القلب.
ومما جاء في هذه البرقية "وإنني لأشاطركم وأسرتكم الملكية الجليلة فرحة نجاح هذه العملية، راجيا لجلالتكم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية".
وأضاف الملك "وإذ أجدد لكم الإعراب عن ارتياحي وانشغالي بصحتكم الغالية، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة وصديقي الكبير، بقبول أزكى تحياتي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".