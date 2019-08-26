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الرئيسية | مدارات | الملك يصف خوان كارلوس الأول بـ"الصديق الكبير"

الملك يصف خوان كارلوس الأول بـ"الصديق الكبير"

الملك يصف خوان كارلوس الأول بـ"الصديق الكبير"
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 26 غشت 2019 - 17:10

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عاهل المملكة الإسبانية السابق، الملك خوان كارلوس الأول، وذلك على إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له على مستوى القلب.

ومما جاء في هذه البرقية "وإنني لأشاطركم وأسرتكم الملكية الجليلة فرحة نجاح هذه العملية، راجيا لجلالتكم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية".

وأضاف الملك "وإذ أجدد لكم الإعراب عن ارتياحي وانشغالي بصحتكم الغالية، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة وصديقي الكبير، بقبول أزكى تحياتي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".

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