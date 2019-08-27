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مجلس الحكومة يتدارس المناجم وأعوان الجماعات

مجلس الحكومة يتدارس المناجم وأعوان الجماعات
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 01:38

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بداية أشغاله، مشروع قانون يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات التراببة ومجموعاتها وهيئاتها.

ويتدارس المجلس إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض أطر هيئة التدريس الذين تابعوا دراستهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، والثاني بمجلس الحوض المائي، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالمناجم بشأن تحديد لائحة المكامن القائمة عليها الحقوق العرفية.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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