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كُتّاب وآراء
اليابان تؤكّد عدم الاعتراف بـ"جمهورية البوليساريو"
جدد وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء بيوكوهاما، التأكيد على أن بلاده لا تعترف بـ"جمهورية البوليساريو".
وتم التأكيد على هذا الموقف الرسمي لليابان في مستهل الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا "تيكاد"، الذي سينعقد من 28 إلى 30 غشت الجاري بمدينة يوكوهاما.
وقال رئيس الدبلوماسية اليابانية: "أريد أن أجدد التأكيد على أن الحضور في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا لأي كيان لا تعترف به اليابان كدولة لا يؤثر في شيء على موقف البلاد بخصوص وضعية هذا الكيان".
ويعقد هذا الاجتماع الوزاري بحضور الوزير المغربي المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي محسن جزولي، وينظم مؤتمر "تيكاد" بيوكوهاما بمبادرة من الحكومة اليابانية، وبشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
كما نعلم انها لا تعترف بمغربية الصحراء...
و انها مع حل عادل متفاوض عليه تحت إشراف الأمم المتحدة....
ولكن...
هل البوليساريو حاضرة في قمة يوكوهاما كدولة؟؟؟
و ان كان الجواب نعم، فأين عنتريات الوزير برويطة بأن الحضور سيكون فقط للدول المعترف بها من طرف اليابان؟؟؟؟
في نفس الوقت وجب تطوير العلاقات مع اليابان لأنها دولة كبيرة و مهمة.
مهما يكون موقفها معنا أو ضدنا لن يوصلنا إلى الحل .
* مثل هذه التصريحات ليس من ورائها سوى صفقات البيع والشراء،
و لا غير. المعول عليه بعد الله هو الجبهة الداخلية ، فحافظوا عليها
و إهتموا بها لكي لا يكون الوطن فريسة الأعداء والأصدقاء على السواء .