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الرئيسية | مدارات | اليابان تؤكّد عدم الاعتراف بـ"جمهورية البوليساريو"

اليابان تؤكّد عدم الاعتراف بـ"جمهورية البوليساريو"

اليابان تؤكّد عدم الاعتراف بـ"جمهورية البوليساريو"
هسبريس ـ و.م.ع
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 12:10

جدد وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الثلاثاء بيوكوهاما، التأكيد على أن بلاده لا تعترف بـ"جمهورية البوليساريو".

وتم التأكيد على هذا الموقف الرسمي لليابان في مستهل الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا "تيكاد"، الذي سينعقد من 28 إلى 30 غشت الجاري بمدينة يوكوهاما.

وقال رئيس الدبلوماسية اليابانية: "أريد أن أجدد التأكيد على أن الحضور في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية بإفريقيا لأي كيان لا تعترف به اليابان كدولة لا يؤثر في شيء على موقف البلاد بخصوص وضعية هذا الكيان".

ويعقد هذا الاجتماع الوزاري بحضور الوزير المغربي المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي محسن جزولي، وينظم مؤتمر "تيكاد" بيوكوهاما بمبادرة من الحكومة اليابانية، وبشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الهاروش الثلاثاء 27 غشت 2019 - 12:21
نحن نعلم ان اليابان لا تعترف بالبوليساريو كدولة...
كما نعلم انها لا تعترف بمغربية الصحراء...
و انها مع حل عادل متفاوض عليه تحت إشراف الأمم المتحدة....
ولكن...
هل البوليساريو حاضرة في قمة يوكوهاما كدولة؟؟؟
و ان كان الجواب نعم، فأين عنتريات الوزير برويطة بأن الحضور سيكون فقط للدول المعترف بها من طرف اليابان؟؟؟؟
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-16
2 - اسطوانة قائمة الثلاثاء 27 غشت 2019 - 12:21
مللنا من هذه الاسطوانة المتكررة. أما على الساحة فلا زلنا نرى البوليزاريو حي يرزق ويصول ويجول بكل حرية في المنطقة العازلة. ولا يزال يقوم باستفزازات متكررة عند معبر الكركرات ويصل في بعض الأحيان إلى الشواطئ الممتدة بين الداخلة ونواديبو في موريتانيا ويهدد بالعودة إلى العمل المسلح ضد المغرب.
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8
3 - الصحراء مغربية الثلاثاء 27 غشت 2019 - 12:31
ما فهمته هو أن كيان البولزبل سيكون حاضرا في طوكيو دون أن يعني ذلك الاعتراف به. و هذا الموقف تتبناه الدول الغربية عموما و هو يعني إرضاء جميع الأطراف و هي ورقة للضغط على المغرب. في جميع الأحوال لو اجتمعت كل الدول ضد وحدتنا فلن تكون هناك دولة مرتزقة تابعة للجزائر لأننا كمغاربة لن نقبل بذلك و ليكن هذا واضحا فالصحراء مغربية وإلى الأبد.
في نفس الوقت وجب تطوير العلاقات مع اليابان لأنها دولة كبيرة و مهمة.
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2
4 - عزيز-NL الثلاثاء 27 غشت 2019 - 12:40
أقف احتراما للإمبراطورية اليابانية حكومتاً وشعباً
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13
5 - المغاري الثلاثاء 27 غشت 2019 - 12:49
كيفما كان الحال وعلى أي حال أصحراء مغربية وسوفى تبقى مغربية .المغرب جاهز الأي موقف وبالمرصاد الجميع المحولات العدوانية؟
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3
6 - Bend الثلاثاء 27 غشت 2019 - 12:59
اليابان يهمها سمك التونة في المغرب و كذالك استقطاب النوابغ للعمل هناك هاد البوليزاريو الحل لي عندنا معاهم ايما الحرب او نعطيوهم الاستقلال. المفاوضات و داك تخربيق مصالحش في هذا الكوكب. الاحترام يمنح للقوي مول السلاح النووي و الاقتصادي. (البوليزاريو كون لقات الخير في المغرب كاع مطلب الاستقلال) ضريبة الفساد و الضلم هي هادي.
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-2
7 - عبدالرحيم 2 الثلاثاء 27 غشت 2019 - 13:09
يكفي للدول الصادقة التي تحترم نفسها وتعرف معنى كلمة "الصحراء" ومساحتها الشاسعة في شمال إفريقيا والتي ضمت عبر القرون سكان رحل يصولون ويتنقلون فيها بلا حسيب ولا رقيب حتى جاءت القوى الإستعمارية الغربية ورسمت الحدود على هواها لامتصاص ما في باطن الأرض من ثروات معدنية دون إعارة أي اهتمام للتحكم في تنقلات الرحل عبر أرجاءها بحثا عن الماء وكلأ الماشية.. يكفي معرفة كل هذا للإقرار بحقوق المغاربة التاريخية والجغرافية على صحرائهم وأن ما فيها لا صحراء غربية ولا شرقية ما دامت الصحراء الشرقية قد ضمها المستعمر الفرنسي مع أراضي شاسعة سيطر عليها لمدة 134 سنة وسمتها على مدينة "الجزائر"
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0
8 - محمود الثلاثاء 27 غشت 2019 - 13:19
ا5 Ben : لو كان البوزبال محصيين ومعروفين هم أصحاب الأرض لو كان أعطاهم المغرب الإستقلال لكن أصحاب الأرض والتاريخ يشهد هم المغاربة.. عرب وامازيغ..
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9 - موقف اليابان الثلاثاء 27 غشت 2019 - 13:21
* اليابان أو غيرها من الدول في قضية الصحراء المغربية ،
مهما يكون موقفها معنا أو ضدنا لن يوصلنا إلى الحل .
* مثل هذه التصريحات ليس من ورائها سوى صفقات البيع والشراء،
و لا غير. المعول عليه بعد الله هو الجبهة الداخلية ، فحافظوا عليها
و إهتموا بها لكي لا يكون الوطن فريسة الأعداء والأصدقاء على السواء .
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1
10 - محمود الثلاثاء 27 غشت 2019 - 13:25
حضر ممثل البوزبال في القمة "مدفوع من أعداء المغرب" أو لم يحضر فهو لا يسمن ولا يعني من جوع وسيكون بيدق فوق كرسي يمثل دولة مصطنعة في تندوف
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