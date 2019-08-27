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الرئيسية | مدارات | منظّمة تطالب المغرب بتعويض هدم نصب تذكاري

منظّمة تطالب المغرب بتعويض هدم نصب تذكاري

منظّمة تطالب المغرب بتعويض هدم نصب تذكاري
أمال العتاق*
الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:11

في أوّل تعْليق لها على هدم النصب التّذكاري للهولوكوست، كشفت منظمة "بيكسل هيلبر" تفاصيل عملية هدم المشروع سالف الذكر من لدن سلطات الحوز، أمس الاثنين، بجماعة "أيت فاسكا" القريبة من مراكش؛ وهي عملية أثارت استياء عميقا لدى المُنظّمة الألمانية.

وعلى صفحتها الرّسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبت المُنظّمة الألمانية، التي أشرفت على بناء النصب التذكاري، الدّولة المغربية بتعويضها عن الخسائر المادّية "الجسيمة" التي لحقتها إزّاء هذه العملية، مشيرة إلى أنّه "تم تدنيس جميع الأعمال الفنية، بما في ذلك قوس قزح الموضوع في المدخل، كما تم تدمير معدات باهظة الثمن، مثل حامل كاميرا يبلغ طوله 15 مترا".

وحسب المُعطيات التي قدّمتها، فإنّ "المُنظّمة تكبّدت خسائر مالية بقيمة 100.000 أورو"، مضيفة أنّ "سلطات الحوز قامت بقطع الماء والكهرباء عن المشروع، وأنها كانت تبلغ السفارة والسلطات المغربية بمشروعها، منذ بداية الأشغال فيه"، قبل أن تستدرك: "للأسف، منذ البداية، لم تبد السلطات أي تعاون معنا".

وأضافت "بيكسل هيلبر" أنّ "رئيس الجماعة رفض أيضا الترخيص للمشروع منذ البداية"، مطالبة في هذا الصدد "الجهات المسؤولة بتعويضها عن الضرر الذي لحقها جراء هدم المشروع الذي كلّفها 365 يوما من العمل، وخصصت له 10 مستخدمين".

وكانت السلطات المحلية بإقليم الجوز قد بدأت، مساء اليوم الاثنين، في هدم نصب الهولوكوست، بعد أن نفت مصالح وزارة الداخلية منح سلطات الحوز رخصة بإقامة مشروع من لدن مواطن أجنبي، يضم متحفا وعدة مرافق بالإضافة إلى نصب تذكاري للهولوكوست.

وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ سابق، أن "المصالح المختصة بالإقليم لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع من هذا القبيل، والذي يتطلب إقامته الخضوع للمساطر القانونية، ويستلزم الحصول على التراخيص الإدارية الجاري بها العمل".

وفيما يوجد النصب التذكاري الوحيد للهولوكوست في القارة الإفريقية بجنوب إفريقيا، كانت المُنظّمة الألمانية سالفة الذكر تطمح إلى تشييد أكبر نصب تذكاري آخر في مكان يقع على بعد 26 كيلومترا من مراكش، إضافة إلى تأسيس مركز تعليمي لتدريس "أهوال المحرقة"؛ وهو ما أثار جدلا واسعا لدى العديد من النشطاء والحقوقيين الذين اعتبروا أنّ المشروع "احتلال مُبطّن وعملية اختراق خطيرة وغير مسبوقة للأراضي المغربية".

*صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - العبدي الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:21
دبا كيفما دار المغرب وحلة ، هادو راه ضغوطات في الكواليس ، الله يخرج هاد شي بخير على المغرب ، راه عند محاولاتهم بناء هذه الاشياء فوق الاراضي المغربية ، ما هو إلا جس للنبض ، هم في غنى عن مشروع كهذا ، ولكن الهدف هو وضع المملكة و المواطن المغربي في موقف حرج ، بطريقة اخرى ( واش نتا معانا ولا مع غانا ... )
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33
2 - مهاجر الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:22
البناء بدون رخصة
والرغبة في نشر أفكار خرافية
والكذب على السلطات
ثم هذه المطالب؟؟؟
لو أن مغربيا عمد في احدى قرى ألمانيا الى احداث بناية عشوائية أتعرفون عقوبته؟
1) هدم البناية على نفقته،يعني تعويض أجور الموظفين+التراكس وعمال الاشغال
2) الغرامة الكبيرة.
3) التعويض على العبث بالبيئة بدون ترخيص
4) الترحيل من ألمانيا
لذلك فعمل الادارة عقوبة جد مخففة بالمعايير الألمانية
لكن هؤلاء يريدون أن يعيدوا استعمار المغرب
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40
3 - التبوحيط الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:24
البناء العشوائي وبدون ترخيص تهدمه السلطات وتغرم من تطاول وأقدم على هذا الفعل الامسؤول والغير قانوني على المواطنين ، فكيف يطالب صاحب المشروع العشوائي التعويض وهو أجنبي ؟
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33
4 - حسن الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:29
بما أن ليست لديهم رخصة لبناء مشروعهم المسموم فيجب عليهم أداء أتعاب الهدم.و بناء مشروعهم في المانيا المتهم بقتل اليهود
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33
5 - عبد الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:34
البناء بعشرة عمال و بمراكش و دون رخصة 365 يوم عمل دون ان يعترض لا القائد و لا الشيخ،،،،،، اما انا ما ان بدات بحفر اساسات منزلي حتى جاء المقدم و القائد و البلدية و شرطة البناء ليطلعوا على الرخصة مغرب العجائب و اىغرائب
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50
6 - عادل الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:35
واين كانت السلطات طيلة 365 يوم من التشييد و البناء ..ومن اعطاهم الارض و الترخيص ..اخشى ان تطلب المنظمة تعتويضا عن المحرقة نفسها هذه الكذبة الكبرى لابتزاز االدول ..
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41
7 - الواقعي الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:36
السؤال الذي يطرح نفسه .الناس خدامة هادي عام و كيفاش السلطة سمحات باستمرار البناء الى هذا الحد؟
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39
8 - EL NOUMRI الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:37
أقول لهده المنظمة عن أي تعويض تتحدثون لقد طبق عليكم المتل المغربي القائل أطلع لتأكل الكرموس أنزل أشكون قالها ليك و هناك مقولة أخرى تقول إدا كنت في المغرب فلا تستغرب
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17
9 - ع الجوهري الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:38
هذا النصب مكانه برلين وليس الحوز فالحوزيين ليسوا من قتلوا اليهود
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28
10 - مراكشي الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:42
المسكين يبني حائط في الليل فين يسكن تصبح علبه القيادة كاملة
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16
11 - عتيق فريد الثلاثاء 27 غشت 2019 - 20:43
فضيحة مدوية !!فكيف يسمح لاَي شخص مهما كان شانه ان يقيم بناية دون علم المخزن اكيد هناك تلغون وتعليمات جاءت من فوق داست كما هي العادة على كل المقتضيات والاجراءات !!
وهذا يبين مدى الهشاشة التي يعيش فيها البلد ويتأكد ان هناك طبقة او اشخاص لا يعترفون بالقانون ولا حتى بالشعب وبالنسبة لهم البلد مجرد ضيعة يعبثون فيها كيف يشاؤون !
اما اذا كان المخزن لا يعرف فتلك هي الطامة الكبرى يعني البلد وكالة بدون بواب
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