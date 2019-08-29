قائد "أفريكوم" الأمريكية يقوم بزيارة عمل للمغرب

هسبريس - و.م.ع

تنفيذا للتعليمات الملكية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الخميس في الرباط، الجنرال ستيفن تاونسند، قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم"، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين استعرضا، خلال هذا اللقاء، مختلف أوجه التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في مجال الدفاع الوطني، وعبرا، بالمناسبة، عن ارتياحهما للدينامية التي تطبع العلاقات المتميزة وروح الصداقة والثقة التي يتقاسمها البلدان.

وأضاف البلاغ أن هذا التعاون، المنتظم والمكثف والمتنوع، والذي يتمحور، بالخصوص، حول تكوين الأطر، وتبادل الخبرات، والدعم اللوجيستي، وتنظيم التداريب المشتركة وتطوير جهوزية القوات، يتميز بانتظام اللجان العسكرية المشتركة والتبادل المتواصل لزيارات مسؤولين كبار.

وانتهز المسؤولان، هذه المناسبة، لتقييم الوضع الأمني، وتقدير جهود المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، كفاعل مهم في ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.