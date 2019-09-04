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كُتّاب وآراء
مجلس شيوخ البرازيل يدعم الحكم الذاتي بالصحراء
صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، بأغلبية ساحقة، على ملتمس بدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية. وأحال دافي ألكولومبري رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، على وزير العلاقات الخارجية البرازيلية هذا الملتمس.
وتنص الوثيقة، التي حظيت بمصادقة 62 من مجموع 81 عضوا في مجلس الشيوخ، بالخصوص، على أن "دعم البرازيل للمقترح المغربي للحكم الذاتي سيكون منسجما مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومتماشيا مع موقف المجتمع الدولي من أجل البحث عن حل سياسي واقعي وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي".
ويعتبر هذا الملتمس، الذي ثمن أيضا القيم المشتركة للتسامح والتعددية والتنوع التي تربط بين المغرب والبرازيل، الأول من نوعه الذي يعتمد من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي.
وتوجت الوثيقة ذاتها مسلسلا طويلا أعربت خلاله البرازيل، على المستويات التنفيذية والتشريعية، عن الدعم الواضح والقوي لصالح حل سياسي للنزاع حول الصحراء يشكل في إطاره مخطط الحكم الذاتي لبلوغ هذا الهدف.
وكان مجلس النواب البرازيلي قد صادق، في شهر ماي من السنة الماضية، بأغلبية ساحقة على ملتمس يدعم مبادرة الحكم الذاتي.