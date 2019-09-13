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مؤلَّف جديد يكشف خبايا ممارسة البحث التّجريبي

مؤلَّف جديد يكشف خبايا ممارسة البحث التّجريبي
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:03

صدَر للمؤَلِّفَين محمد الديوري، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ورشيد الحليمي، أستاذ بجامعة عبد المالك السّعدي بتطوان، كتاب جديد باللغة الفرنسية معنوَن بـ"ممارسة البحث التجريبي: مسار البحث والمعالجة الإحصائية للبيانات ببرنامج ر".

ويذكر الكتاب أنّه سواء اخترنا البحث كمهنة أو لا، تكون الحاجة إلى إنجاز بحوثٍ أو استعمال نتائج، مضيفا أنّه في جميع المهن والتّخصّصات يجب أن يحترِم "البحث الجيّد" مجموعة من القواعد.

ويذكر غلاف هذا المنشور الجديد أنّ "منهج البحث" هو الذي يُعطي قيمة للمعلومة العِلميّة وللباحثين، مضيفا أن المعلومات في حدّ ذاتها تتطوّر بسرعة كبيرة جدّا، ويمكن حتى أن تدحَض.

ويقدّم هذا المؤلَّف "القواعد والأدوات الأساسية للبحث التّجريبي"، التي تصلح أكثر للباحثين في العوم الطّبيعية، والزّراعية، والطّبّيّة، والهندسيّة، إضافة إلى بعض جوانب العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ويستهدف هذا الكتاب بالدّرجة الأولى "الطّلبة الباحثين، ومن يريدون عيشَ تجربةِ التّجربة، وفهم آليات الاكتشاف، أو تتبّع مسار المعلومات".

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