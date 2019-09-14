كيف انتصرت "الأرثوذكسية السنية" على تيارات وفرق في الإسلام؟

هسبريس - مصطفى شاكري

مقولات لاهوتية وانغلاقات تراثية تكاد لا تُحصى ما زالت سائدة في المجتمعات الإسلامية بالمنطقة، ترسم صورة تبجيلية أو تقديسية راسخة، يربّى عليها الأفراد أيًّا كانت طوائفهم أو مذاهبهم، لكن القيم الأخلاقية التي تُجسّد جوهر الدين غائبة في المجتمعات عموماً، بينما قشور الدين وشكلياته السطحية هي المهيمنة في الدول الإسلامية.

كلّما رَقّعْنَا مشكلة معينة ذات صلة وثيقة بالتراث الإسلامي، تَنْفَتق أمامنا مشكلات جديدة، حتى صار واقعنا غير قابل للترقيع، لأنه يحتاج في الحقيقة إلى عملية جراحية في العمق من شأنها إعادة النظر في رؤيتنا للتاريخ الإسلامي، حتى نعيد الصورة التاريخية الواقعية للتراث التي تختلف كثيرا عن الصورة التبجيلية.

لماذا أصبحنا المشكلة رقم واحد بالنسبة إلى العالم بأسره؟ ما الشيء الذي يميّزنا عن بقية أمم الأرض لكي نصبح العدو الذي يتجرأ على تحدي أكبر حضارة على وجه البسيطة في عصرنا هذا؟ لماذا أصبح الخطاب السياسي العربي مُجيّشًا في معظمه لمحاربة هذه الحضارة الغربية؟ أسئلة كثيرة تتلاحق وراء بعضها البعض، يحاول من خلالها هاشم صالح، الكاتب السوري المتخصص في التجديد الديني وقضايا الحداثة، تفكيك المسائل التراثية.

تُبحر جريدة هسبريس الإلكترونية، من خلال هذه البانوراما الصيفية، بقرائها في مجموعة من القراءات والإضاءات التي ألّفها الباحث السوري، ضمن مؤلفه النقدي المعنون بـ"الإسلام والانغلاق اللاهوتي"، بغية تفكيك بعض جوانب التقديس التي تلازم التراث الإسلامي على الدوام، وكذلك المفارقات التي تطبع السلوك الجمعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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يشرح المفكر التونسي عياض بن عاشور في هذا الجزء الأخير من كتابه المعنون بـ "أصول الأرثوذكسية السنية" كيفية تشكل هذه الأرثوذكسية السنية وهيمنتها التي لا تقاوم. وهنا نصل إلى مسألة اللاهوت؛ أي تشكل لاهوت ديني يخلع المشروعية والمصداقية على الهيمنة السياسية لأهل السنة والجماعة.

سيرورة اللاهوت السني

يقول لنا الباحث التونسي بأنه تَعيّن على مفكري المذهب السني أن يشكلوا لاهوتًا سياسيا ضد الشيعة والخوارج والمعتزلة وبقية الفرق الإسلامية المناهضة لهم، أو المتمايزة عنهم قليلا أو كثيرا. وهذا اللاهوت السياسي، بحسب الباحث التونسي، يخص بالدرجة الأولى مسألة رئيس الأمة ومسألة الإمامة، وكذلك مسألة الصحابة؛ أي صحابة النبي الذين كانوا يتعرضون في معظمهم للازدراء، أو حتى للشتم من قبل الفرق المضادة للسنة.

ويوضح الباحث في التراث الإسلامي أن الشيعة رفعوا الإمام من ذرية علي وفاطمة إلى مرتبة "ولي الله"، ليجعلوا من ذلك عقيدة دينية بكل معنى الكلمة؛ وقد لعنوا من حارب علي بن أبي طالب في معركة الجمل، أي عائشة وطلحة والزبير. كما لعنوا أولئك الذين حاربوه في معركة الصفين، أي معاوية وسواه. هذا بالإضافة إلى لعنهم الخليفة الثالث عثمان بن عفان.

أما الخوارج فقد صبوا لعناتهم على عثمان وعلي، والذين حكموا في معركة صفين، بالإضافة إلى الأمويين وأتباعهم. أما المعتزلة من أمثال النظّام وواصل بن عطاء، فقد رفضوا علياً وبنيه، فضلا عن ابن العباس وطلحة والزبير وعائشة.

ضمن هذه الشروط، يضيف المؤلف ذاته، انخرط المذهب السني في ذلك العمل الطويل والصبور لخلع المشروعية والمصداقية على الصحابة الذين رفضوا من قبل هؤلاء وأولئك، لقد لزم عليهم أن ينقذوا السلف الذين تعرضوا للشتم من قبل الشيعة.

الأصولية السلفية قديما

يُلاحظ المفكر حدثا شديد الدلالة والمغزى، وهو أن العباسيين فكروا في البداية عندما استلموا السلطة بأن يعطوا الأفضلية لعلي بن أبي طالب على كل الصحابة، لكنهم تراجعوا في نهاية المطاف عن فكرتهم، وتبنوا الخط السني للتفضيل بحسب الترتيب، أي أبو بكر، فعثمان، فعلي. كما تراجعوا عن شتم الأمويين، وبخاصة معاوية، ما عدا في عهد المأمون.

ويؤكد المفكر ذاته أن "هذا العمل كان ضروريا لأن إنقاذ الصحابة كان يعني إنقاذ السنة لأنهم هم نقلة الأحاديث النبوية. بدون ذلك تتبخر السنة وتتلاشى. وعلى هذا النحو ينبغي أن نفهم سبب إلحاح علم البدع السني، أي كتب الملل والنحل، على المكانة التي لا تدحض للصحابة؛ ففي رأيهم إن عظمتهم مشهود عليها من قبل النبي والقرآن نفسه، وبالتالي فلا مجال للتشكيك فيها".

ويتابع بالقول: "إن أهل السنة اصطفوا سياسيا وراء الأمويين الفاتحين المنتصرين، حيث ساهم في تشكيل الأرثوذكسية السنية، بالإضافة إلى ما ذكرنا سابقا، المذاهب الأربعة: الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي"، ثم زاد: "لا ينبغي أن ننسى هنا الدور الكبير الذي لعبه الأشعري، وعلى الرغم من بعض الخلافات بين المذاهب السنية الأربعة، إلا أنها متفقة على النواة المشتركة للعقيدة".

يستنتج الباحث بن عاشور من كل ذلك أن بلورة الأرثوذكسية السنية كان عملا شاقا ومعقدا وطويلا، بحيث شارك فيه المتكلمون اللاهوتيون والفقهاء بشكل حاسم، بل إنه من صنعهم. وقد شجعتهم السلطة السياسية على هذا العمل، بل وكانت المبادرة إليه أحيانا، فالإمام أبو يوسف دبّج كتاب "الخراج" بناء على طلب من هارون الرشيد.

مشاكل لاهوتية

أما ابن عساكر، صاحب "تاريخ دمشق"، فقد شارك شخصيا وبشكل مباشر في برنامج رد الفعل السني ضد الشيعة، الذي قاده الأمير نور الدين زنكي فاتح دمشق عام 1154 ميلادية، وقل الأمر ذاته عن الغزالي الذي ألف كتابه "المستظهري" أساسا ضد الفرق الباطنية بطلب من الخليفة المستظهر. على هذا النحو راح الفقهاء والمتكلمون أو اللاهوتيون السنة يهاجمون بعنف أتباع الفرق المدعوة بـ "المهرطقة"، ومن ثمة فهم مشكّلوا هوية الخلافة السنية ولاهوتها.

إلى ذلك، يشير مؤلف الكتاب إلى حرب النصوص ضد بعضها البعض، وحرب الرجال ضد بعضهم البعض، وحرب العقائد اللاهوتية ضد بعضها البعض، بحيث يلاحظ أن السنة تميزوا بأنهم أصحاب الخط الوسطي؛ بمعنى أنهم يتبعون في كل مشكلة لاهوتية أو سياسية الحل الوسطي.

ويورد المثال بخصوص طبيعة القرآن أو خلق القرآن؛ فالمعتزلة يقولون بأنه مخلوق، والحشوية الحنبلية تتطرف في الاتجاه المعاكس، بحيث تقول بأنه غير مخلوق لا بحروفه ولا بكتابته ولا بكل ما هو بين الدفتين. أما الأشعري، فقد اتخذ موقفا وسطا بين الأطروحتين بقوله إن "القرآن هو كلام الله الأبدي غير المخلوق، لكن حروفه ودعامته المادية وألوانه والأصوات التي يتلى بها كلها مخلوقة وبشرية"، بتعبيره.

حرب التفاسير بالتراث

كما نبه إلى كون الظاهرة السلفية قد "تؤدي عمليا أو سياسيا إلى تشكيل أحزاب دينية أو دول ثيوقراطية أصولية تطهيرية، مؤسسة على قاعدة عقيدة التوحيد الإلهية؛ وهي عقيدة تحتقر الممارسات الشعبية الاشتراكية الوثنية وزيارة الأضرحة والقبور". هكذا نجد، في نظر بن عاشور أن التعلق الأعمى المجنون بعقيدة التوحيد أو التعالي الرباني يؤدي إلى مثل هذه النظرة الطهرانية تجاه العالم.

وختم المؤلف كتابه بالإشارة إلى حرب التفاسير على صعيد التراث الإسلامي ككل، على أساس أن المفكرين المسلمين ينقسمون عموما إلى قسمين هما: قسم منغلق وقسم منفتح؛ قسم متعصب وقسم متسامح في فهمه لرسالة القرآن والإسلام.

"لكن بما أن الإسلام المنغلق والمتعصب هو المسيطر علينا حاليا، فإننا نعتقد أن الأمور كانت دائما هكذا، بل وإن التيار المنفتح لم يوجد قط"، يقول الباحث التونسي، ثم زاد مستدركا: "في الواقع أن تيار التعصب مسيطر منذ قرون عديدة وليس فقط الآن. ولهذا السبب، فإنه يفرض نفسه وكأنه الإسلام كله، وليس فقط أحد تفسيراته أو أحد تياراته التفسيرية".