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الملك يعزي رئيس الكونغو في ضحايا حادث قطار

الملك يعزي رئيس الكونغو في ضحايا حادث قطار
هسبريس - و.م.ع
الخميس 12 شتنبر 2019 - 18:30

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسيكيدي، وذلك على إثر حادث القطار الذي وقع بجنوب شرق البلاد مخلفا العديد من الضحايا.

وأكد الملك في هذه البرقية أنه تلقى بتأثر بالغ النبأ المحزن لحادث القطار، معربا للرئيس الكونغولي، ومن خلاله لأسر الضحايا ومجموع الشعب الكونغولي، عن أحر تعازيه ومشاعر تضامه الكامل.

كما أعرب الملك عن متمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

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