24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. حجز أعداد مهمة من طائر الحسون بإقليم خنيفرة (5.00)

  2. قنبلة في إقليم تاونات (5.00)

  3. السرطان يهدد رحاب (5.00)

  4. إدانة أمريكي بالبيدوفيليا عقب إعادته من المغرب (5.00)

  5. لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | بوريطة يدعو بلدان "سيدياو" إلى امتلاك زمام الحرب على الإرهاب

بوريطة يدعو بلدان "سيدياو" إلى امتلاك زمام الحرب على الإرهاب

بوريطة يدعو بلدان "سيدياو" إلى امتلاك زمام الحرب على الإرهاب
هسبريس من الرباط
الأحد 15 شتنبر 2019 - 01:00

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بواغادوغو، أنه يتعين على بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) أن تقود بنفسها الحرب على الإرهاب وتمتلك زمام الأمر.

وقال بوريطة، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول مكافحة الإرهاب، التي افتتحت السبت، بالعاصمة البوركينابية، إنه "منذ اندلاع الأحداث بمالي كان موقف المغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واضحا".

وزاد: "يتعين على هذه المنظمة الإقليمية أن تتولى بنفسها هذا الملف، كما يتعين عليها العمل على التدخل داخل نطاق الفضاء التابع لها، بعيدا عن التجاذبات والحسابات الصغيرة والمصالح الذاتية"، وأضاف أن المغرب "لا يمكنه إلا أن يواكب الجهود التي تبذلها دول منظمة "سيدياو" في سبيل أن تتولى بنفسها قيادة الحرب على ظاهرة الإرهاب".

وذكر بوريطة في هذا الصدد بأن "المملكة المغربية تحضر أعمال هذه القمة الاستثنائية تلبية للدعوة التي تلقاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الرئيس الحالي لمجموعة سيدياو، فخامة السيد محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، للمشاركة في هذا الاجتماع كضيف شرف"، وأوضح أن "جلالة الملك تفضل بقبول هذه الدعوة وأصدر تعليماته السامية لوفد رفيع مكون من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمدير العام للدراسات والمستندات، لتمثيل جلالته في هذا الاجتماع".

وفي معرض تطرقه للوضع الأمني بالمنطقة، أشار بوريطة إلى أنه طيلة الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، شهدت منطقة غرب إفريقيا نحو 400 هجوم إرهابي، مضيفا أن "بوكو حرام" ارتكبت، السنوات خلال العشر الأخيرة، 39 ألف هجوم وتسببت في نزوح مليوني شخص من مناطقهم.

وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مشاركة المغرب في أعمال هذا المؤتمر "ليست مفاجئة على الإطلاق، بالنظر إلى العلاقات الاستثنائية التي تجمع بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا"، مشددا على أن المملكة منخرطة منذ فترة طويلة في جهود بلدان المنطقة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن الحضور المغربي في هذه القمة شكل أيضا فرصة لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لدعم بلدان المنطقة في حربها ضد الإرهاب، في إطار مقاربة متكاملة، لافتا إلى أن "دور الأجهزة الأمنية المغربية في هذا المجال هو محط تقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلا عن كون المملكة حريصة على تقاسم تجربتها وخبرتها مع دول غرب إفريقيا في ما يتعلق بالأمن".

وفي المجال العسكري، قال بوريطة إن المملكة تعمل على تدريب مئات الجنود من بلدان هذه المنطقة، وتشارك أيضا من خلال إرسال ضباط من القوات المسلحة الملكية لتدريب عناصر الجيش في دول المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا وموريتانيا؛ أما في المجال الاقتصادي فأوضح أن "جهود جلالة الملك تتوجه دائما نحو مكافحة الهشاشة ودعم المشاريع التي لها وقع اجتماعي مباشر على السكان"، معتبرا أن "مكافحة الإرهاب في حد ذاتها هي حرب ضد الفقر والهشاشة والإقصاء".

وقال: "بإمكاننا ربح المعركة العسكرية ضد الإرهاب، لكن إذا لم نهاجم الأفكار الإرهابية وتطرف العقول فسنواجه دائما تجديدا لهذه الظاهرة. ومن هنا تبرز الأهمية التي يوليها جلالة الملك لتكوين الأئمة الأفارقة"؛ وسجل في هذا الصدد أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات يضم حاليا أكثر من 1000 طالب يواصلون مسالكهم التكوينية، منهم 93 بالمائة ينحدرون منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى تشاد، وأضاف أن "هذا يوضح كيف أن معالجة مشكلة الإرهاب في المنطقة من منظور جلالة الملك يجب أن تكون شاملة، من خلال إدماج الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية، بل أيضا مسألة التطرف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.