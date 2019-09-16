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كُتّاب وآراء
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الملك محمد السادس يثمن العلاقات مع المكسيك
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 11:32
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
و عبر ملك المغرب، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني والمتمنيات للشعب المكسيكي باطراد التقدم والرخاء.
ومما جاء في البرقية: "لايفوتني، بهذه المناسب،ة أن أؤكد لكم حرص المملكة المغربية على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تربطها بالولايات المتحدة المكسيكية الى مستوى تطلعات شعبينا، خدمة لمصالحهما المشتركة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حسب رأيي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 11:50
* حسب رأيي ، قد تكون العلاقات الخارجية مُجدية للبلاد ،
يجب تدعيمها و تقويتها ، ماعدا :
ـ الدول الغربية الإستعمارية ، لأنها تهلك البلاد والعباد .
ـ والدول العربية لأن فيها المشاكل ( صداع الرأس).
يجب تدعيمها و تقويتها ، ماعدا :
ـ الدول الغربية الإستعمارية ، لأنها تهلك البلاد والعباد .
ـ والدول العربية لأن فيها المشاكل ( صداع الرأس).
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