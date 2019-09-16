الملك محمد السادس يثمن العلاقات مع المكسيك

هسبريس ـ و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

و عبر ملك المغرب، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني والمتمنيات للشعب المكسيكي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في البرقية: "لايفوتني، بهذه المناسب،ة أن أؤكد لكم حرص المملكة المغربية على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تربطها بالولايات المتحدة المكسيكية الى مستوى تطلعات شعبينا، خدمة لمصالحهما المشتركة".