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"الخارجية الأمريكية" تشيد برعاية الكلاب البوليسية المُدربة بالمغرب

"الخارجية الأمريكية" تشيد برعاية الكلاب البوليسية المُدربة بالمغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:00

أشاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول البرامج المرتبطة بمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الدولية بطريقة رعاية الكلاب البوليسية المدربة في المغرب.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يعد من البلدان الشريكة في برنامج دعم الكلاب البوليسية المدربة، إلى جانب كل من الأردن وتايلاند وإندونيسيا والبحرين والأردن.

وأضاف التقرير، الصادر عن المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن منحت كلابا بوليسية متخصصة في شم المتفجرات لخمس دول أجنبية شريكة؛ من ضمنها المغرب.

ووقف التقرير على ما اعتبره سوء معاملة للكلاب الأمريكية في الأردن، حيث كشف التقرير بعد تقييم أجرته المفتشية العامة التابعة للخارجية الأمريكية أن ما لا يقل عن 10 كلاب من هذا النوع ماتت في الأردن بين عامي 2008 و2016 بسبب مشاكل الرعاية الطبية.

وفي غشت 2017، أجرى مسؤولون أمريكيون زيارة تقييمية إلى المغرب للوقوف على وضع الكلاب البوليسية، وخلص فريق التقييم إلى أن برنامج رعاية "كلاب الحرب" في المغرب "مقبول" ويوفر "أغذية عالية الجودة".

ومؤخرا، أشرف برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب، بتمويل مدربين وطبيب بيطري في المغرب لمدة 4 أشهر في عام 2018، في إطار برنامج كشف الكلاب البوليسية للمتفجرات.

وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر مليارات الدولارات في "الكلاب البوليسية"، حيث تصل تكلفة دورة واحدة من التدريب حوالي 450 ألف دولار.

ويستعين المغرب بالكلاب الأمريكية المتخصصة في شم المواد المتفجرة خصوصا في المطارات المغربية، وسبق للمملكة أن حصلت السنة الماضية على دفعة جديدة من هذا النوع من الكلاب في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب خصصت له الخارجية الأمريكية حوالي 300 مليون دولار.

وتحرص الولايات المتحدة الأمريكية على تجهيز قوات الأمن المحلية في الدول الشريكة، بما في ذلك برنامج تدريب الكلاب مخصص للكشف عن المواد المتفجرة والقيام بتدريب على الأمن السيبراني لوكالات إنفاذ القانون المحلية.

وفي فبراير الماضي، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تعيين 28 مؤطرا جديدا للكلاب البوليسية المعروفة بـ"الشرطة السينوتقنية"؛ ومن بينهم شرطيات اقتحمن عالم تدريب الكلاب المدربة للشرطة، وحققن نتائج متميزة في هذا التخصص الأمني.

جرى تأهيل وتدريب المؤطرات والمؤطرين لكلاب الشرطة على جميع التخصصات الأمنية؛ بما فيها الكشف عن المخدرات والمواد المحظورة، ورصد المتفجرات والعبوات الناسفة، والتنقيب عن الأوراق المالية المهربة، فضلا عن تدريب نوعية معينة من الكلاب على تقديم المساعدة في حالة الكوارث أو في مجال الدفاع والتدخل الأمني.

جدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر، حاليا، على أكثر من 250 من الكلاب المدربة في مختلف التخصصات الشرطية؛ من بينها 160 كلبا يعمل في مجال المراقبة الحدودية بمطارات وموانئ المملكة ومعابرها البرية وفي بعض ولايات الأمن، بينما يخضع الباقي حاليا لتداريب بالمركز الوطني للكلاب البوليسية في انتظار التحاقها بمراكز العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مغربي مقهور الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:19
حتى الكﻻب من امريكا باش بغينا انهزو رؤوسنا فهاد العالم.
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8
2 - منطق العقل الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:25
ومذا عن رعاية الإنسان؟ والملايين من الكلاب والقطط الحاملة للأمراض الخطيرة التي تتسكع في كلل مدن وقرى المملكة؟؟؟
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16
3 - كولو العام زين الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:25
كولو العام زين راه مريكان رضات علينا حينت كان تهالاو في الكلاب, أما الإنسان المغربي ما عندوا قيمة في نضر المخزن. ايوا كولو العام الزين راه البصله و المطيشه موجوده هاد العام ههههه.
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26
4 - fouad الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:26
وماذا عن رعاية الانسان المغربي......؟؟؟؟!!!!!
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11
5 - Steve benchakroun الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:28
وهل تشيد برعاية الشعب من طرف الجهة المسؤلة عنه؟!!!
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3
6 - نيشان الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:34
كم أتمنى لو كنت كلبا في أوربا.
كنت سأستفيذ من التغطية الصحية المجانية و الأكل و السكن و الحماية القانونية لجميع حقوقي.
لكن كتب علي أن أعيش في المغرب كإنسان بدون حق. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ! و الحساب صابون يوم العقاب!
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5
7 - ملاحظ كندي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:38
حقا إنها كلاب مغربية تابعة لأمريكا.
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6
8 - الحر الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:39
بالتاكيد الكلاب المغربية مدربة احسن تدريب!لماذا؟ لان المثل المغربي يقول (جوع كلبك اتبعك)الجوع ثم الجوع (ماشي غير الكلب لغيطيع ،وحتى بنادم ايطيع )هههه..
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4
9 - عبدالله الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:40
رعاية الكلاب البوليسية وإبادة الكلاب الضالة بالرصاص
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3
10 - سعيد الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:45
ليس فقط الكلاب البوليسية بل حتى الكلاب الضالة...عجيب ! رأيت كيف ان أحد الفلاحين عندما ينتهي بالعمل بحصانه يأتي به إلى مكان ليستريح. إلا ان المكان قريب من الطريق والسيارات تمر بسرعة...ولهدا يأتي بكلب ضال ليحرسه ويتكرهما معا ويعود إلى اشغاله. فادا تحرك الحصان و بداء يبتعد عن مكانه او اقترب من الطرق يبداء الكلب بالنبح وان لم يتوقف فيهاجم الحصان حتى يرجع إلى مكانه. والا يشدد عليه الخناق ويخرج أنيابه ويكثر النباح...الى ان يأتي صاحبه لتفحص الامور وانداك يعيد الحصان إلى مكانه وينصرف. غريب.
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11 - HASSAN الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:45
بما ان الدولة تملك مثل هذه الكلاب بكل هذه المواصفات يديروها في الحدود للتفيف على الاقل من دخول القرقوبي لبلادنا
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12 - حسن المغترب الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:45
انتم المعلقين، ترمون الناس بجهالتكم، الكلاب منحت للمغرب لتزيد القوة الدفاعية للمغرب، و من غير العادل أن لا تعطي الأجير اجره، و كدالك تلك الكلاب فلها عملها و هي تؤجر عليه، و اجرها ان يتم اطعامها و غسلها.
كم من مرة انقدت تلك الكلاب اناس أبرياء عندما يتعلق الأمر الكريساج.
.انتهى الموضوع.
أن كنتم تريدون حقوقكم فطلبوها ممن اغتصبها منكم ....
اما الكلاب فلن تغني عنكم من شيء
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13 - شطو عبد المجيد الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:46
البعض اجرى مقارنة بين اكل الكلاب الامريكية في المغرب وبين اكل المواطن المغربي فوجد حسب التقرير ان الكلاب تاكل مزيان وهو ما اثار حفيظة بعض المعلقين الذين نسوا بان من عادات وتقاليد المجتمع المغربي هو اكرام الضيف والكلاب الامريكية تعتبر من الضيوف المرحب بها في المغرب ولذلك وجب اكرامها بالاكل الجيد وهذا ما يرفع راسنا نحن المغاربة في امريكا ،هل تريدون ان يقول عنا الامريكان باننا بخلاء وتركنا كلابهم للجوع ؟
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14 - Kamal Deutschland الاثنين 16 شتنبر 2019 - 16:47
مع الأسف بعض الإخوة المعلقين كيكتبو تعليق معندو حتى علاقة بالمقال.المقال يتحدث عن كلاب أمريكية ممولة من طرف الأمريكان لماذا تقولون وأين المواطن المغربي؟؟ بالعكس خص إبقا فيكم الحال وتقولو شوف الكلب الأمريكي على قيمة عندو في بلادو، دايرة ليه العز وكتصرف عليه ملايين الدولارات وكتراقب واش مهلين فيه ولالا.ولكن حتى الكلب الأمريكي راجل حيت كيخدم من نيتو ومكيغش ومكيديرش القوالب في الخدمة ولاكيسلت ويمشي ينعس ودير رايو خدام ملي إبان الشاف ديالو.الكلب الأمريكي مكيلوحش الزبل في الشارع ومكييوفش بحال الحمق السيارات.الكلب الأمريكي منضبط وكيتعداش ومكيديش ديال الناس.الكلب الأمريكي قد فمو قد نبحتو قد دراعو.إذن الكلب الأمريكي راجل وكيحكموه الرجال.المواطن المغربي مسؤولة عليه الحكومة لصوت عليها والبرلمانيين لصوت عليهم والمواطن المغربي ضحية وجلاد في نفس الوقت يقوم بالشئ ويشتكي منه.وشكرا
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