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كُتّاب وآراء
بريطانيا تجدد دعمها للجهود المغربيّة في الصحراء
أكد كاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون، اليوم الثلاثاء في الرباط، دعم بلاده الكامل للمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، وللجهود الجدية و ذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد.
وقال المسؤول البريطاني، عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إنه "من المهم تأكيد الموقف الذي سبق أن عبرت عنه المملكة المتحدة، ومفاده أننا ندعم بشكل كامل المسلسل الأممي والجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد".
ويقوم أندرو موريسون بزيارة إلى المملكة، على رأس وفد هام، في إطار الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني المنعقد في العاصمة الرباط.