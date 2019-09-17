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الرئيسية | مدارات | بريطانيا تجدد دعمها للجهود المغربيّة في الصحراء

بريطانيا تجدد دعمها للجهود المغربيّة في الصحراء

بريطانيا تجدد دعمها للجهود المغربيّة في الصحراء
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 15:10

أكد كاتب الدولة البريطاني المكلف بالتنمية الدولية والتنمية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون، اليوم الثلاثاء في الرباط، دعم بلاده الكامل للمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، وللجهود الجدية و ذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد.

وقال المسؤول البريطاني، عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إنه "من المهم تأكيد الموقف الذي سبق أن عبرت عنه المملكة المتحدة، ومفاده أننا ندعم بشكل كامل المسلسل الأممي والجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد".

ويقوم أندرو موريسون بزيارة إلى المملكة، على رأس وفد هام، في إطار الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي المغربي البريطاني المنعقد في العاصمة الرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - تازي الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 15:29
تصريح مجاملة فقط جميع الدول التي يكون احدد دبلماسييها بالمغرب من اجل غرض ما يقومون بتريح متل هدا الشكل
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2 - غبي الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 15:32
هرمنا من هدا الملف وهرم اباءنا ونتمنى ان يطوى ولا يعيشه ابناءنا
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3 - بالواااااااااااااضح الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 15:32
الدعم يا بريطانيا يجب أن يكون في مجلس اﻷمن وفي اﻷمم المتحدة وفي المحافل الدولية ... ليس في المغرب يا منافقين .... تتبيعوا القرد وتدحكوا على شراه....المغاربة ماشي كوانب
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4 - وحدوي حتى النخاع الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 15:47
العقلاء والعظماء وحدهم من يدعمون المغرب في صحرائه من باب المنطق والتاريخ والجغرافيا اما غيرهم فهم أغبياء وعلى رأسهم الحاقدة الجزائر طالما يحكمها نظام شمولي ديكتاتوري فاسد
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