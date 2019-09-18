أكاديمية المملكة المغربية تهتم بتجربة كوريا الجنوبية

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن يُلقِيَ شانغ كيونغ سوب، أستاذ حاصل على الدكتوراه من جامعة براون، وأستاذ علم الاجتماع بجامِعة سيول الوطنية بكوريا الجنوبية منذ سنة 1991، محاضرة في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظَّم في سياق الإعداد للدورة السادسة والأربعين لأكاديمية المملكة المغربية حول موضوع "آسيا أفقاً للتفكير".

وستنظَّمُ محاضرة الأستاذ شانغ كيونغ سوب تحت عنوان "الحداثة المضغوطة، إنجاز تقابله مخاطر: تجربة كوريا الجنوبية ونتائجها بالنسبة للمغرب"، اليوم الأربعاء، في الساعة السادسة مساءً، بمقر الأكاديمية في العاصمة الرّباط.

وذكرت أكاديمية المملكة المغربية في بلاغ لها أنّ كوريا الجنوبية تتميَّز بتوجُّهات اجتماعية على قدر كبير من التناقض؛ فهي البلد الذي بلغ فيه إجماليُّ الناتج المحلي للفرد أزيد من ثلاثين ألف دولار، وبه أكبر الصناعات وأعلى مستويات التعليم العالي في العالم، ما يعد مفخرة للكوريين.

ويضيف بلاغ الأكاديمية أن العمّال الكوريّين يعملون على دعم هذه الإنجازات أزيد من 2000 ساعة في السنة، إلى جانب تجاوز الطّلّاب الكوريين نظراءَهم الأجانب من حيث طول مدة الدراسة؛ بينما على النقيض من ذلك فإن هناك عددا من الفضائح الاجتماعية المحرِجة للكوريين الجنوبيين، مثل: الفقر المدقع، والنسب العالية للانتحار لدى المسنِّين، والإصابة بمرض السل، والمديونية، كما تؤكد ذلك منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويوضّح البلاغ ذاته أن هذا يعني أن كوريا الجنوبية عرفت "حداثة مضغوطة" في شكل تحولات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، على مستوى الزمان والمكان، تمخَّضَ عنها نظام اجتماعي معقد، مضيفا أنّ "ذاك هو ما ستَتناوله المحاضرة بالتحليل، مع النَّظَر في تداعيات هذا النموذج بالنسبة لبلد مثل المغرب خلال القرن الواحد والعشرين".